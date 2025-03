Stand: 10.03.2025 15:08 Uhr "Donauwalzer" von Johann Strauss reist ins All

Der weltberühmte Walzer "An der schönen blauen Donau" wird ins All geschickt. Die Wiener Symphoniker spielen das Stück von Johann Strauss am 31. Mai im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Eine "Deep-Space-Antenne" der European Space Agency (ESA) in Spanien wird das Signal an die Sonde Voyager 1 funken, teilt der Chef des Wien Tourismus mit. Das Signal werde bis zur Voyager 1 rund 23 Stunden brauchen, hieß es. Denn die Sonde ist mittlerweile 25 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. "Der Donauwalzer" diene Astronauten als Aufwach-Musik und umrahme Andock-Manöver. | Sendebezug: 10.03.2025 12:30 | NDR Kultur