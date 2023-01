Stand: 01.01.2023 07:03 Uhr Anita Pointer von den Pointer Sisters mit 74 Jahren gestorben

Anita Pointer von den Pointer Sisters ist im Alter von 74 Jahren gestorben, das bestätigte ihr Publizist Roger Neal. Anita war die zweitälteste von vier Schwestern. Die Band verzeichnete Pop-, Country- und R&B-Hits in den 1970er- und 1980er-Jahren wie "I'm So Excited", "Jump (For My Love)" und "Fire".

