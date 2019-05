Stand: 02.05.2019 12:20 Uhr

Worpswede: Lieblingsort der Künstler

Der Dichter Rainer Maria Rilke sah in Worpswede einen "Himmel von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Größe" und die Malerin Paula Modersohn-Becker schwärmte 1897 von einem "Wunderland". Diese besondere Ausstrahlung hat sich die kleine Gemeinde rund 30 Kilometer nördlich von Bremen bis heute erhalten.

Wiesen, Wald und Moor

Künstler prägen den Ort und der Ort prägt seine Künstler. Gut 9.000 Menschen leben in der Gemeinde Worpswede mit ihren acht Ortsteilen, viele für und von der Kunst. Doch es ist auch die Landschaft, die Bewohner und Besucher an Worpswede fasziniert. Mitten im Teufelsmoor stehen stattliche alte Häuser am Fuß des Weyerbergs, einer bewaldeten Sanddüne. Dazwischen mächtige Bäume, die Schutz und Behaglichkeit ausstrahlen. Ringsum weite Wiesen, Moore und Bäche. Diese Landschaft inspirierte Künstler zu unzähligen Bildern.

Das Künstlerdorf Worpswede die nordstory - 03.05.2019 14:15 Uhr Das Dorf Worpswede zehrt noch immer von seinem Ruf als einstige Künstlerkolonie. Der Film trifft unterschiedlichste Menschen, die ihr Herz an diesen Ort verloren haben.







3,75 bei 102 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vom Bauerndorf zur Künstlerkolonie

Ende des 18. Jahrhunderts ließen sich hier - angezogen durch die beeindruckenden Farben der Landschaft, das Licht und den hohen Himmel über dem Moor - die ersten Maler nieder. Ihre Bilder hatten großen Erfolg in der Kunstszene und machten Worpswede schlagartig berühmt. Zu den bekanntesten Künstlern, die dort gelebt und gearbeitet haben, zählen Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Hans am Ende, Bernhard Hoetger, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker. Noch heute gibt es eine Reihe von Ateliers, Galerien und Werkstätten. Die Website Worpsweder Gegenwartskunst bietet einen Überblick über das künstlerische Schaffen. Stipendiaten aus der ganzen Welt arbeiten in dem Ort. Außerdem bieten viele Künstler Kurse und Seminare in verschiedenen Kunsttechniken und Kunsthandwerken an.

Außergewöhnliche Architektur und eine Museumslandschaft

Charakteristisch für Worpswede sind die historischen Bauernhöfe, die einst den Ortskern bildeten, die schmalen Kopfsteinpflaster-Straßen und die ungewöhnliche Architektur vieler Häuser. Mittelpunkt des sanierten Ortskerns ist die Kunst- und Kulturmeile Bergstraße. Zur Worpsweder Kunstlandschaft gehören sechs Museen. Vier davon gehören zum Museumsverbund und stimmen unter anderem ihre Ausstellungen aufeinander ab: Barkenhoff, Große Kunstschau, Haus im Schluh und Worpsweder Kunsthalle. Das Museum am Modersohn-Haus und die Käseglocke komplettieren das Angebot. Das neue Konzept wurde im Rahmen eines "Masterplans Worpswede" und mit Förderung durch die EU erarbeitet und umgesetzt. Dazu gehörte auch, Ausstellungsräume zu renovieren und zu vergrößern.

Wer den Ort näher kennenlernen möchte, kann sich einer der zahlreichen Führungen anschließen, die die Tourist-Information in der Bergstraße organisiert.

Entdeckungstour im Teufelsmoor

Worpswede und das Umland lassen sich ideal mit dem Rad entdecken, denn es gibt ein gut ausgebautes Radwegenetz. Sechs ausgeschilderte Routen führen rund um den Weyerberg - vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten. Lohnend ist auch ein Ausflug ins Teufelsmoor. Da der größte Teil des Moores unter Naturschutz steht, sollten Besucher an einer Führung teilnehmen. Die Biologische Station Osterholz bietet regelmäßig Erkundungstouren zu Fuß oder per Fahrrad an.

Außerdem fährt der Moorexpress, eine Museumsbahn, zwischen Stade und Bremen. Er hält am restaurierten Jugendstilbahnhof in Worpswede und transportiert auch Fahrräder. Beliebt sind ebenfalls Fahrten mit einem nachgebauten Torfkahn auf dem Fluss Hemme. Die Kähne brachten einst Torf aus dem Teufelsmoor bis nach Bremen und Brake.

Kunst und Kultur in Worpswede























Karte: Die Region Worpswede

Weitere Informationen 03:13 Hallo Niedersachsen 100 Jahre Kunsthalle Worpswede Hallo Niedersachsen Kaum eine Familie hat die Museumslandschaft im Künstlerdorf Worpswede so geprägt wie die Gründer der Kunsthalle - Familie Netzel. Zum 100. Jubiläum zeigt sie den "Kunstkosmos Worpswede". Video (03:13 min) Worpswede: Wie sah es vor 800 Jahren aus? 2018 existierte das Künstlerdorf Worpswede seit 800 Jahren. https://www.worpsweder-gegenwartskunst.de/Gefeiert wird rund ums reetbedeckte Rathaus. Gezeigt wird unter anderem, wie es im Mittelalter zuging. mehr

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 02.05.2019 | 14:15 Uhr