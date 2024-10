Das Teufelsmoor: Reizvolles Ausflugsziel bei Bremen Stand: 02.10.2024 17:00 Uhr Nördlich von Bremen erstreckt sich das Teufelsmoor. Die stille Landschaft übt eine besondere Faszination aus. Zu Fuß, mit dem Rad oder bei einer Fahrt mit dem Torfkahn kann man sie auf sich wirken lassen.

Das Licht, die Stille und der weite Himmel zogen ab dem 19. Jahrhundert zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in die Region. Immer wieder malten sie das Teufelsmoor und machten die Landschaft mit ihren Moor- und Heideflächen, Wäldern und von Kanälen und Flüsschen durchzogenen Wiesen bekannt. Heute stehen große Teile des Teufelsmoors unter Naturschutz. Mit dem Teufel hat das Moorgebiet übrigens nichts zu tun: Der Name kommt vom niederdeutschen Wort "duven", was so viel wie "taub" oder "unfruchtbar" bedeutet.

Das Teufelsmoor zu Fuß entdecken

Entdecken lässt sich das Teufelsmoor hervorragend zu Fuß. Mehrere Rundwege führen durch die Landschaft, etwa auf 15 Kilometern von Oldenbüttel zum Sandhausener und Hamberger Moor und zurück oder vonOsterholz-Scharmbeck durch die Hammeniederung, eines der größten Feuchtgebiete im Nordwesten Deutschlands. Zugvögel nutzen die Niederung des Flüsschens Hamme und seiner Nebenarme als Rastplätze, im Frühjahr brüten dort zahlreiche Wiesenvogelarten. Mehrere Aussichtstürme bieten einen schönen Ausblick in die Weiten der Niederung. Wer mehr über die Natur und die Geschichte der Region erfahren möchte, kann sich zudem auf einen der Lehr- und Erlebnispfade begeben oder an einer geführten Wanderung teilnehmen.

Per Rad und Museumsbahn ins Moor

Das Teufelsmoor lässt sich auch hervorragend mit dem Rad entdecken, es gibt ein gut ausgebautes Wegenetz. Allein zehn Thementouren führen durch die Region. Sie tragen Namen wie "Himmel und Hamme", "Kunst und Kranich" oder "Weite und Moor". Fahrradtouren lassen sich auch gut mit einer Fahrt im historischen Moorexpress kombinieren. Die Museumsbahn verkehrt von April bis Oktober regelmäßig sonnabends und nimmt auch Räder mit (Reservierung empfohlen). Auf seiner gemächlichen Fahrt zwischen Stade und Bremen hält der Moorexpress an mehreren Stationen, darunter in Gnarrenburg nahe dem Huvenhoopsmoor und am schönen Jugendstilbahnhof von Worpswede. Beide Orte sind gute Ausgangspunkte für Radtouren.

Mit dem Torfkahn durchs Moor

Eine besondere Art und Weise, die urwüchsige Landschaft des Teufelsmoors zu entdecken, ist eine Fahrt mit einem Torfkahn (Mai bis Oktober, regelmäßig dienstags bis sonntags). Vom Beginn der Moorbesiedlung im 18. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts waren die schwarzen Eichenholzboote die einzigen Verkehrsmittel im Teufelsmoor. Mit ihnen brachten die Moorbauern den gestochenen Torf nach Bremen und an die Unterweser, um ihn dort als Heizmaterial zu verkaufen.

Die Fahrten dauerten manchmal tagelang, die Boote wurden teils getreidelt - also vom Ufer aus gezogen -, teils gesegelt oder gestakt. Heute werden die Kähne mit Motoren angetrieben und die Skipper informieren an Bord über die Geschichte der Teufelsmoors und seiner Bewohner.

