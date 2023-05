Ebersnackenturm: Fernblick übers Weserbergland Stand: 08.05.2023 15:38 Uhr Südniedersachsen bietet nicht nur den Harz als ideales Wandergebiet, sondern auch die weiten Wälder im Weserbergland. Im Naturpark Solling-Vogler finden Wanderer und Mountainbiker spannende Routen.

Zu den besonders lohnenden Zielen gehört der Ebersnackenturm im Vogler, einem Höhenzug südöstlich des Weser-Städtchens Bodenwerder. Mit 460 Metern ist der Ebersnacken die höchste Erhebung. Bereits 1890 wurde dort zur Vermessung der Landschaft ein erster Turm errichtet. Auf die Holzkonstruktion folgten zwei weitere Bauten, bis 1990 der heutige Aussichtsturm eröffnet wurde.

Freier Blick aus 26 Metern Höhe

Wer die 126 Stufen des gitterartigen Turms hinaufsteigt, kann aus 26 Metern Höhe einen großartigen freien Blick über die waldreiche Umgebung genießen. Zwischen den vielen Erhebungen der Region fließt die Weser, die Türme des stillgelegten Atomkraftwerks Grohnde sind ebenso zu sehen wie zahlreiche kleine Orte.

Eine in Metall gravierte Übersichtskarte zeigt Besuchern auf der Plattform in welcher Richtung Höhenzüge und Orte liegen. Bei guter Sicht reicht der Blick bis zum Brocken im Harz und im Westen zum Hermannsdenkmal am Teutoburger Wald.

"Tortour" mit dem Mountainbike

Der Ebersnackenturm steht mitten im Wald und ist nur zu Fuß oder mit dem Mountainbike zu erreichen. Mehrere ausgeschilderte Routen führen hinauf, alle mit zahlreichen Höhenmetern. Für trainierte Mountainbiker bietet sich eine 39 Kilometer lange Strecke an. Der Rundkurs führt von Bodenwerder durch die Rühler Schweiz zum Ebersnacken und wieder hinab an die Weser. Wegen der gut 1.300 Höhenmeter wird sie "Voglerkamm-Tortour" genannt.

In einer Stunde auf den Ebersnacken

Ein mittelschwerer Rundweg von 12,7 Kilometern Länge für Wanderer beginnt im kleinen Dorf Kirchbrak. Er verbindet mit dem Bodoturm auf dem Zimmertalskopf und dem Ebersnackenturm sogar zwei Aussichtspunkte. Die Route führt stetig ansteigend von rund 110 Metern auf 460 Meter Höhe. Die kürzesten Wege zum Ebersnackenturm beginnen in Holenberg und Heinrichshagen. Sie führen in rund einer Stunde auf den Gipfel. Der Tourismusverband Solling-Vogler-Region im Weserbergland informiert über verschiedene Wandertouren.

Karte: Ebersnackenturm im Vogler

