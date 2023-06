Im Multimar Wattforum Seepferdchen, Haie und Otter erleben Stand: 08.06.2023 12:38 Uhr Winzige Seepferdchen, räuberische Katzenhaie, riesige Wale: Das Multimar Wattforum in Tönning zeigt die Vielfalt des Lebensraums Nordsee. Neu ist die Otter-Anlage, die am 10. Juni eröffnet wird.

Aquarien mit Hunderten lebenden Tieren und Pflanzen, Modelle riesiger Wale, verschiedene Mitmach- und Hörstationen - die Ausstellung in Tönning zeigt die faszinierende, einzigartige Welt der Nordsee und des Wattenmeers in ihrem ganzen Facettenreichtum.

Neue Fischotter-Anlage mit Rundweg

Jüngste Attraktion des Multimar Wattforums ist die Fischotter-Anlage. Sie hat einen Innenbereich mit eigener Otter-Ausstellung sowie einen großzügigen Außenbereich mit Rundweg, Aussichtsplattform und vielen Sitzmöglichkeiten, um die Tiere in Ruhe zu beobachten. Otter waren in Schleswig-Holstein bis vor einigen Jahren nahezu ausgerottet, mittlerweile nimmt ihr Bestand wieder zu. Die Tiere besiedeln auch die Küstenbereiche und wurden bereits im Watt vor Sylt gesichtet.

Fischfütterungen im Großaquarium

Im Gebäude der Hauptausstellung bieten insgesamt 37 Aquarien die Möglichkeit, die artenreiche Unterwasserwelt der Nordsee besser kennenzulernen und ihre Bewohner aus unmittelbarer Nähe zu beobachten. Hauptattraktion ist das Großaquarium mit rund 250.0000 Litern Meerwasser. Hinter der sechs mal sechs Meter großen Panoramascheibe tummeln sich 14 verbreitete Tierarten der Nordsee, darunter Hummer, Stör, Seelachs, Seewolf, Flunder, Katzenhai, Lachs und Meerforelle.

Ein Taucher füttert die Fische an zwei Tagen in der Woche (April-Oktober: Mo+Fr; November-März: Mo+Do, jeweils 14 Uhr) und beantwortet über ein Mikrofon Fragen der Besucher.

Wattbewohner hautnah erleben

Weitere Becken zeigen die speziellen Lebensbedingungen im Wattenmeer. So ist etwa zu sehen, wie die Tiere mit den Gezeiten leben, sich bei Beginn der Ebbe eingraben, um bei Flut wieder aktiv zu werden. Im Brandungsbecken wiederum können Besucher selbst Wellen erzeugen und das Verhalten der Seesterne, Muscheln, Krebse und Seeigel in dieser rauen Meereszone verfolgen. Kinder können in einen gläsernen Tunnel krabbeln und dort die Brandung unter Wasser direkt miterleben.

Strandkrabben und Seezungen aufspüren

Zu sehen ist auch ein Aquarium mit einer Miesmuschelbank, in der sich die Muscheln mit ihren feinen Klebefäden an Steinen festhalten und Seesterne versuchen, sie zu knacken. Mithilfe einer beweglichen Unterwasserkamera können Besucher in das Aquarium hineinzoomen und verschiedene Krebsarten wie Seespinne, Strandkrabbe und Einsiedlerkrebs beobachten. Im sandigen Untergrund lassen sich Schollen und Seezungen aufspüren.

Spielerisches Entdecken steht im Wattforum im Vordergrund. Beliebt bei Kindern ist etwa die Dünenmaschine, die zeigt, wie sich die Küstenlinien formen oder ein Liegefahrrad, auf dem sie ihre Geschwindigkeit mit der einer Strandkrabbe messen können.

Seepferdchen - seltene Nordseebewohner

Eine besondere Kostbarkeit des Multimar Wattforums verbirgt sich in zwei der kleineren Becken. Dort wohnen die Seepferdchen. Die kleinen Tiere sind aus der Nordsee - trotz vermehrter Sichtungen in den vergangenen Monaten - nahezu verschwunden. Im Wattforum fühlen sich die Tiere, bei denen die Männchen die Jungen austragen und zur Welt bringen, dagegen sehr wohl. Obwohl die Aufzucht als sehr schwierig gilt, bekommen sie dort regelmäßig Nachwuchs.

Whale Watching ganz bequem

Sehenswert ist auch die Walausstellung, die unter anderem ein mehr als 17,5 Meter langes Pottwal- und ein rund 6 Meter langes Zwergwalskelett zeigt. Über das Leben der Meeressäuger sowie über den einzigen im Wattenmeer heimischen Wal, den Schweinswal, informieren zehn Themenkammern. Auf einer "Liegewiese" können die Besucher im Anschluss entspannen und Erzählungen über das Meer lauschen.

Führungen und Schiffstörns

Das Multimar Wattforum bietet regelmäßig Führungen durch die Ausstellung, unter anderem auch auf Plattdeutsch. Im Winterhalbjahr kann man die Aquarien bei Nachtführungen erleben: Ein Mitarbeiter zeigt dann die über Tag meist im Verborgenen lebenden nachtaktiven Tiere. Als größtes Informationszentrum für den Nationalpark Wattenmeer in Schleswig Holstein kann man zudem Kombitickets kaufen, die für den Besuch der Ausstellung sowie für eine Schifffahrt in den Nationalpark gelten, etwa zu den Seehundbänken oder zu den Halligen.

Multimar Wattforum Dithmarscher Str. 6a

25832 Tönning

Tel. (04861) 962 00



Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Multimar Wattforums

