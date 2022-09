Darwineum im Zoo Rostock: Reise durch die Evolution

Der britische Naturforscher (1809 - 1882) gilt als Begründer der Evolutionstheorie. In seinem Werk "On the Origin of Species" (Über die Entstehung der Arten) erklärte Darwin, dass sich die Erde und mit ihr alle Tiere und Pflanzen erst im Verlauf vieler Millionen Jahre entwickelten. Damit stellte er sich gegen die biblische Lehre, nach der die Erde von Gott in sechs Tagen geschaffen wurde.



Darwins Thesen stießen zunächst auf vehementen Widerstand, insbesondere bei gläubigen Christen, setzten sich aber rasch durch und gelten heute als belegt. Das Darwineum im Rostocker Zoo, das sich mit der Evolution befasst, ist nach Charles Darwin benannt.