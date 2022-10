Aquarium Geomar Kiel: Unterwasserwelten und Seehunde erleben Stand: 27.10.2022 12:04 Uhr Die rund 20 Becken zeigen neben Fischen der Nord- und Ostsee und des Mittelmeeres die Bewohner tropischer Korallenriffe und bizarr anmutende Quallen. Publikumslieblinge sind die Seehunde.

Allein fünf Becken des Kieler Aquariums sind dem Meer vor der Haustür, also der Ostsee, gewidmet. Eine Besonderheit ist das große Rundbecken, in dem ein Schwarm silbrig glitzernder Heringe seine Kreise zieht. Heringsschwärme sind sehr schwer in Gefangenschaft zu halten, daher ist dieser Schwarm der einzige seiner Art weltweit.

Seesterne und Petermännchen in den Nordseebecken

Kabeljau und Pollack repräsentieren in ihren Becken die typischen Bewohner der Nordsee. In freier Natur sind ihre Bestände aufgrund der Überfischung bereits stark zurückgegangen. Zu sehen sind in den Nordseebecken zudem Seesterne, Seeigel und die giftigen Petermännchen. Das Meerwasser für die Becken ist speziell aufbereitetes Ostseewasser. Da es relativ salzarm ist, wird dem aus der Kieler Förde gewonnenen Ostseewasser Salz hinzugefügt, bis es dem Salzgehalt der Nordsee entspricht.

Quallen treiben in Rundbecken

In drei Rundbecken leben verschiedene Quallenarten - eckige Becken könnten bei den empfindlichen Tieren zu Verletzungen führen. Quallen zählen zu den ältesten Tieren des Planeten. Ihre bizarre Schönheit lässt sich besonders gut erleben, wenn sie sich in den Becken durch die leichte Strömung treiben lassen.

Auch verschiedene Bewohner des Mittelmeeres sind im Aquarium vertreten, darunter etwa die Dorade. In einem Becken lebt eine Gruppe Rotfeuerfische. Sie sind sehr giftig und vor einigen Jahren als invasive Art ins Mittelmeer eingewandert.

Korallen und tropische Fische im Riffbecken

Das Korallenriffbecken wurde im September 2022 neu gestaltet. Es zeigt farbenfrohe Anemonen und Korallen, zwischen denen sich vielfältige und bunte tropische Fische tummeln.

Seehunde im Außengehege

Eine besondere Attraktion sind die vier Seehunde, die in einer großzügigen Außenanlage leben und regelmäßig öffentlich gefüttert werden. Da ein Teil der Anlage direkt an der Kiellinie - also der zur Förde hin gelegenen Promenade - liegt, kann man die Tiere von dort rund um die Uhr beobachten. Zweimal täglich finden öffentliche Fütterungen statt, bei denen Besucher die Tiere bei ihrem spielerischen Training beobachten können.

Aquarium Kiel: Unterwasserwelten bestaunen seit 1972

Das Aquarium, das zum Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel gehört, bietet nach Anmeldung verschiedene Führungen sowohl für private Gruppen als auch für Schulen und Kindergärten an. Es wurde 1972 eröffnet und entwickelte sich seither zu einem Publikumsmagneten der Landeshauptstadt. Der Eintritt ist sehr günstig (3 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre, Familienkarte 9 Euro). An der Kasse ist nur Barzahlung möglich.

Aquarium Geomar Düsternbrooker Weg 20

24105 Kiel

Tel. (0431) 600 16 37

aktuelle Öffnungszeiten und Infos auf der Website des Aquariums

