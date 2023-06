Giftiges Petermännchen: Was tun nach einem Stich? Stand: 06.06.2023 15:41 Uhr Der Stich des giftigen Fischs führt zu heftigen Schmerzen und kann lebensbedrohlich sein. Wie können sich Urlauber an Nordsee und Ostsee vor dem Petermännchen schützen? Wie behandelt man einen Stich?

Der Name Petermännchen klingt harmlos. Doch der Fisch wird auch als "Kreuzotter des Meeres" bezeichnet. Im Sand oder Schlamm verborgen, ist der mit Giftstacheln ausgestattete Fisch kaum zu entdecken. Im knöchelhohen Wasser an Nordsee und Ostsee werden jährlich 30 bis 40 Menschen vom Petermännchen gestochen. Der Stich führt zu einem stechenden Schmerz, starken Gelenkschmerzen und Schwellungen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem lebensbedrohlichen allergischen Schock und Herzstillstand kommen.

Gift von Petermännchen verursacht heftige Schmerzen

Durch die Stärke ihres Giftes gehören Petermännchen zu den gefährlichsten Gifttieren in Europa. Die 15 bis 53 Zentimeter langen Fische besitzen bis zu 71 Weichstrahlen und zehn Stacheln, um sich vor Angreifern zu schützen. Giftig sind die Flossenstachel der ersten Rückenflosse und ein Dorn auf dem Kiemendeckel. Sie enthalten eine klare Flüssigkeit, deren Geruch an Ammoniak erinnert. Das Gift enthält 5-Hydroxytryptamin (Serotonin), das extreme Schmerzen verursacht, und ein Eiweiß, das zu einer Histaminausschüttung mit Schwellungen und Rötungen führt. Freigesetzt wird das Gift, sobald sich der Stachel durch die Haut bohrt.

Symptome nach einem Stich

Das Gift des Petermännchens verteilt sich im ganzen Körper. Besonders gefährlich wird es, wenn Betroffene im Wasser gestochen werden und sich durch die extremen Schmerzen kaum noch über Wasser halten können. Das Gewebe um die Wunde schwillt meist an, zeigt eine starke Rötung und erhitzt sich. In der Einstichstelle selbst stirbt das Gewebe ab. Der Wundbereich verschorft. Daneben kommt es zu Allgemeinsymptomen wie Kopfschmerz, Fieber, Brechreiz, Atemproblemen, Kreislaufkollaps oder Herzrhythmusstörungen.

Behandlung: Was tun bei einem Petermännchen-Stich?

Nach einem Stich muss der Stachel sofort entfernt werden. Als Erste-Hilfe-Maßnahme wird die Einstichstelle auf mehr als 50 Grad erhitzt, etwa mit einem Fön oder einem elektrischen Anti-Mücken-Stick. Dadurch werden die Giftmoleküle zerstört. Anschließend sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen, der die Wunde untersucht und eine mögliche allergische Reaktion aufhalten kann.

Vorsicht an Nord- und Ostsee ohne Badeschuhe im flachen Wasser

Im Sommer halten sich Petermännchen an der Nordsee und Ostsee zum Laichen in flachen Gewässern auf. Die meisten Verletzungen ereignen sich beim Waten ohne Badeschuhe in niedrigem Wasser, zum Beispiel bei einer Wattwanderung. Im flachen Wasser sind Petermännchen so gut wie nicht zu entdecken, denn sie graben sich im Schlamm oder im Sand ein, sodass nur die Augen sichtbar sind. Am häufigsten verletzten sich die Menschen an den oberen Stacheln.

