Auf dem Hochuferweg an Rügens Steilküste wandern Stand: 30.08.2021 15:34 Uhr Die Kreideküste von Rügen gehört zu den bekanntesten Naturlandschaften Deutschlands. Ein Wanderweg führt auf dem Hochufer über der Ostsee entlang und bietet spektakuläre Ausblicke.

Gut zwölf Kilometer an der Steilküste auf der Insel Rügen entlang: Der Hochuferweg zwischen Sassnitz und Lohme gilt als einer der schönsten und spektakulärsten Wanderwege an der Ostsee. Langweilig wird es auf der Tour nie, denn immer wieder reicht der Ausblick weit über die Ostsee und auf die weißen Kreidefelsen Rügens. Zahlreiche spannende Zwischenziele sorgen zusätzlich für Abwechslung.

Großartige Aussichten

Wer die Wanderung in Sassnitz beginnt, kommt bald an den Aussichtspunkt Piratenschlucht. Wanderer blicken hinab in eine Ostsee-Bucht, die einst ein Versteck des Piraten Klaus Störtebeker gewesen sein soll. Hier zeigt sich auch erstmals die steile Kreideküste, die bis zur Abbruchkante mit Buchen bewachsen ist.

Nicht weit entfernt folgen die markanten Wissower Klinken. Sie sollen den Maler Caspar David Friedrich zu dem Gemälde "Kreidefelsen von Rügen" inspiriert haben. Mit der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht, benannt nach einem Publizisten und Historiker, erreichen Wanderer dann ein Kreideplateau, das erneut einen herrlichen Blick auf Küste und Meer bietet.

Der höchste Wasserfall im Land

Etwa auf halber Strecke folgt der Wasserfall am Kieler Ufer, der als höchster Wasserfall Mecklenburg-Vorpommerns gilt. Das Wasser des Kieler Bachs stürzt dort rund vier Meter tief auf den Strand. Von einer Treppe aus, die dort hinab an die Ostsee führt, hat man einen freien Blick darauf.

Die Kreidefelsen der Stubbenkammer

Ein Höhepunkt der Tour sind die Kreidefelsen der Stubbenkammer. Sie gehören zum Nationalpark Jasmund und zum Welterbe "Alte Buchenwälder". Zunächst führt der Hochuferweg zur Kleinen Stubbenkammer mit der Viktoria-Sicht. Sie bietet den besten Blick auf den bekannten Felsen Königsstuhl. Dort informiert das Nationalpark-Zentrum über Geschichte sowie Pflanzen und Tiere der Region. Eine Aussichtsplattform auf dem 118 Meter hohen Königsstuhl sorgt für eine weitere spektakuläre Aussicht, kostet allerdings Eintritt. Eine zusätzliche Aussichtsplattform, die über den Felsen schwebt, soll im Sommer 2022 eröffnen. Wegen der Bautätigkeit können Besucher von Ende 2021 bis Mitte 2022 nicht auf den Königsstuhl.

Nach Lohme und mit dem Bus zurück

Hinter dem Königsstuhl verläuft der Hochuferweg auf dem letzten Drittel zunächst etwas von der Küste ins Hinterland. Bald kommt er jedoch zurück an die Steilküste und führt weiter durch den dichten Wald des Nationalparks zum Ort Lohme. Von dort fahren Busse der Linie 14 zurück nach Sassnitz.

Der Weg enthält einige steile Abschnitte und Treppen. Für Spaziergänger mit Kinderwagen ist er daher nicht geeignet. Auch Radfahrer dürfen ihn nicht nutzen.

Achtung Absturzgefahr! Der Weg führt streckenweise dicht am Steilufer entlang. Immer wieder brechen Teile der Kreideküste ab und stürzen auf den Strand. Wanderer sollten daher den mit einem blauen Balken auf weißem Grund markierten Weg nicht verlassen. Es hat bereits mehrere schwere Unfälle gegeben.

Karte: Hochuferweg Sassnitz - Lohme auf Rügen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.08.2021 | 16:00 Uhr