Miniaturland Leer: Ostfriesland in ganz Klein Stand: 14.09.2023 10:53 Uhr Ob Kreuzfahrtschiffe auf der Ems oder die Windmühlen von Greetsiel: Das Miniaturland Leer zeigt Ostfriesland im Maßstab 1:87 mit Autos, Eisenbahnen und Hunderten Gebäuden.

Auf Borkum blinkt der Leuchtturm, in Aurich bummeln Passanten durch die Fußgängerzone und in Suurhusen scheint der schiefe Kirchturm bald umzukippen. Das Leeraner Miniaturland zeigt Ostfriesland und angrenzende niedersächsische Regionen im Kleinformat. Auch die Bundeshauptstadt Berlin ist in Leer nur ein paar Schritte entfernt. Dort können Besucher bekannte Gebäude wie den Reichstag, das Brandenburger Tor oder den Fernsehturm am Alexanderplatz bewundern - alle natürlich ebenfalls im Miniformat.

Hunderte Gebäude im Maßstab 1:87

Auf insgesamt rund 1.500 Quadratmetern stehen in Leer Hunderte Gebäude, dazwischen fahren Züge, Autos und Schiffe. Besucher sehen viele für Ostfriesland typische Bauwerke, die alle im Maßstab 1:87 nachgebaut wurden. Tausende Bäume, Büsche und Figuren ergänzen die Szenerien. Ein Highlight ist die nachgebaute Papenburger Meyer Werft. Sie überführt hier täglich eines ihrer Kreuzfahrtschiffe auf der Ems zur Nordsee. Wie im Original passiert die Modell-"Aida" die engen Klappbrücken mit dem Heck voraus - allerdings ohne Schlepper.

Von den Inseln bis ins Ammerland

Zu sehen sind außerdem Orte an der Nordseeküste, darunter etwa Norden mit dem Bahnhof Norddeich-Mole sowie die Inseln Borkum, Norderney und Juist. Weiter geht die Reise unter anderem nach Emden, Oldenburg, in den Kurort Bad Zwischenahn, das Ammerland sowie in die Heimatstadt des Miniaturlandes, Leer. Per Knopfdruck können Besucher viele kleine Aktionen starten und überraschende Effekte auslösen, etwa eine Schar Hühner Körner picken oder ein Jahrmarktkarussell kreisen lassen.

Außengelände mit Garten und Minigolf

Zum Miniaturland gehören auch ein großes Außengelände mit Gartenlandschaft, Spielplatz, Minigolfanlage und einer Garteneisenbahn im Maßstab 1:22. Außerdem können Interessierte eine Ausstellung mit mehr als 5.000 Modellfahrzeugen und Zügen besuchen.

Leeraner Miniaturland Konrad-Zuse-Straße 1

26789 Leer

Tel.: (0491) 454 15 40



Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Miniaturlands

Karte: Leeraner Miniaturland

