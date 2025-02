Das Moor entdecken im Erlebniszentrum bei Diepholz Stand: 11.02.2025 17:43 Uhr Einst galten Moore als unwirtliche, gefährliche, gar verhexte Orte. Heute rücken sie wegen ihrer Rolle für den Klimaschutz in den Fokus. Das Erlebniszentrum bei Diepholz zeigt die Vielfalt dieses Naturraums.

Seit jeher faszinieren Moore die Menschen. Und auch heute noch verzaubert die besondere Stimmung und die außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt der Moore Naturliebhaber. Im niedersächsischen Wagenfeld bei Diepholz informieren die "Moorwelten" über diesen außergewöhnlichen, von vielen Mythen umrankten Naturraum. Das Erlebniszentrum liegt in der Nähe der Diepholzer Niederung, einem der größten erhaltenen Moorgebiete Niedersachsens.

Tiere und Pflanzen des Moores kennenlernen

Eine multimediale Ausstellung informiert im Inneren auf spielerische und anschauliche Weise über den Lebensraum Moor und typische Pflanzen, die dort wachsen, wie das Torfmoos und der fleischfressende Sonnentau. Das Moor ist auch Rückzugsort vieler Tiere. Eine besondere Rolle spielt der Kranich, der auf seinem Weg von Süd nach Nord und umgekehrt regelmäßig in der Diepholzer Moorniederung rastet. unAuch viele weitere Zugvögel sind in der Diepholzer Niederung wieder anzutreffen. In einem Quiz können Besucher mehr über die verschiedenen Vogelarten erfahren. Im Herbst sind dort bis zu 80.000 Tiere zu Gast. Ein weiteres Thema ist die Bedeutung der Moore für unser Klima, denn Moore können große Mengen des Treibhausgases CO2 binden.

Klimagarten mit Matschkuhle

An einen fliegenden Kranich soll das Gebäude der Moorwelten auch architektonisch erinnern. Es beherbergt neben der Ausstellung mehrere Labors und Tagungsräume für Forschungszwecke, denn als "Europäisches Fachzentrum Moor und Klima" sind die "Moorwelten" auch eine Anlaufstelle für Wissenschaftler, die sich mit Themen rund um das Moor befassen. Außerhalb des Hauses laden im Klimagarten ein Barfußpfad und eine Matschkuhle dazu ein, das Moor mit nackten Füßen zu erkunden.

Auf Holzwegen durch Wollgrasfelder und Moorflächen

Mit der Moorbahn, die vor dem Gebäude der Moorwelten hält, können Besucher außerdem einen Ausflug zum Moorpadd, machen, einen Moorerlebnispfad mit 19 Stationen im etwa zwei Kilometer entfernten Neustädter Moor. Er führt auf Holzbohlenwegen durch offene Wollgrasfelder, Moor- und Heideflächen.

Moorwelten Europäisches Fachzentrum Moor und Klima

Auf dem Sande 11

49419 Wagenfeld

Tel. (05774) 99 78 554



An Wochenenden und von November bis März geschlossen. Nähere Informationen zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten auf der Homepage der Moorwelten.

Karte: Diepholzer Moorniederung