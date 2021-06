Mit dem Rad durch den Klützer Winkel Stand: 21.07.2020 10:30 Uhr Das Ostseebad Boltenhagen bietet nicht nur Strand und Wasser, sondern mit dem Klützer Winkel auch ein interessantes Hinterland. Eine Rundtour mit dem Rad führt zu Schlössern, Herrenhäusern und Kirchen.

Start und Ziel der 35-Kilometer-Runde ist das Ostseebad Boltenhagen. Wer die Tour im Uhrzeigersinn abfährt, folgt zunächst der Ostseeallee parallel zur Küste und erreicht nach wenigen Kilometern den Hafen. Neben kleinen Fischerbooten liegen dort auch zahlreiche schmucke Segeljachten.

Klützer Marienkirche und Schloss Bothmer

Nächstes Ziel ist der Ort Klütz, der der Gegend ihren Namen gab. Durch Wiesen und Felder führt die Tour mitten in den Ort zur Marienkirche, die auf einer Anhöhe inmitten alter Bäume liegt. Ihren weithin sichtbaren Turm nennt der Volksmund "rote Bischofsmütze". Im Inneren der Kirche finden sich bedeutende Kunstschätze, darunter ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, ein gotisches Chorgestühl und eine reich mit Schnitzereien verzierte Kanzel aus der Renaissance.

Die eigentliche Attraktion liegt jedoch am südlichen Ortsrand: Schloss Bothmer. Die Anlage mit einem schönen Park stammt aus der Zeit um 1730. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat Millionen in die Renovierung gesteckt und so erstrahlt das rote Schloss als Museum wieder in altem Glanz. Hier lohnt sich ein längerer Stopp, obwohl erst rund zwölf Kilometer auf dem Rad absolviert sind.

Durch dichten Wald zum Schloss Kalkhorst

Bei Goldbeck knickt die Route in den Leonorenwald ab. Durch dichtes Grün geht es bergauf zum höchsten Punkt der Rundfahrt. Er liegt auf rund 80 Metern mitten im Wald. Dem kurzen Anstieg folgt eine Abfahrt nach Hohen Schönberg. Wer mag, kann einen Abstecher nach Schloss Kalkhorst unternehmen, das in einem sehenswerten Garten steht. Auf kleinen Straßen geht es nun zurück in Richtung Küste. In Elmenhorst steht eine der ältesten Kirchen Mecklenburgs. Die um 1225 erbaute Backsteinkirche hat einen wuchtigen Turm, dessen Helm sich auffällig verdreht. Das große, mit schwarzen Schindeln gedeckte Dach ragt an den Seiten über den Turm hinaus und wirkt wie eine zu große Mütze.

Aussichtspunkte auf die Ostsee

Auf der Dorfstraße fährt man weiter durch hügeliges Gelände. Ein Stichweg führt zu einem Aussichtspunkt auf der Steilküste, der einen schönen Blick auf die Ostsee bietet. Wenige Kilometer später, kurz nach einem Golfplatz, lohnt es sich erneut, direkt ans Steilufer zu fahren, wo die Wellen an den steinigen Strand rollen. Wenig später endet die Rundtour wieder in Boltenhagen.

Karte: Radtour im Klützer Winkel

