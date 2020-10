Stand: 13.09.2018 11:27 Uhr Lewitz: Eine Kulturlandschaft als Naturidyll

Wälder, Wiesen und immer wieder Wasser. Zwischen Schwerin und Ludwigslust erstreckt sich eine der interessantesten Kulturlandschaften Mecklenburgs, die Lewitz. Mehr als 600 Kilometer überwiegend von Menschen angelegte Wasserläufe durchziehen das dünn besiedelte Gebiet. So entstand seit dem 16. Jahrhundert aus einer Niedermoor-Landschaft eine sehenswerte Mischung aus Sümpfen und Trockenwiesen, Wäldern, Kanälen und Teichen.

Seeadler jagen in Karpfenteichen

Zahlreiche seltene Pflanzen und Tiere leben in diesem Naturraum, der als Landschaftsschutzgebiet und Europäisches Vogelschutzgebiet eingestuft ist. Mit etwas Glück können Besucher Eisvögel und Braunkehlchen oder majestätische Fisch- und Seeadler beobachten - insgesamt mehr als 260 Arten. Allein 60 Wasservogelarten brüten in der Lewitz. Zusätzlich rasten im Herbst im Naturschutzgebiet "Fischteiche in der Lewitz", nördlich von Neustadt-Glewe, regelmäßig rund 50.000 Wildgänse auf ihrem Weg von den Brutgebieten im Norden in die Winterquartiere im Süden. Gleichzeitig werden fast 900 der insgesamt 1.000 Hektar Wasserfläche der Fischteiche zur Karpfenzucht genutzt. Von einer der Brücken über die Müritz-Elde-Wasserstraße, die unmittelbar an den Teichen entlang führt, hat man einen guten Blick auf die Wasserflächen.

Mit dem Fahrrad durch die Lewitz

Am besten lässt sich die Vielfalt der Lewitz mit dem Fahrrad erkunden. Ein beschilderter Rundweg führt knapp 100 Kilometer durch die Region, über schnurgerade Allen, gesäumt von Eichen- und Buchenwäldern, ebenso wie an Kanälen entlang. Überwiegend abseits vom Autoverkehr führt die Strecke von Crivitz über Plate und Friedrichsmoor zum südlichsten Punkt nach Neustadt-Glewe und durch viele kleine Orte über Göhren wieder zurück. Wer nicht die gesamte Runde fahren möchte, findet immer wieder Abkürzungen, sodass sich Teilstrecken auch für Tagestouren eignen. Jeweils am 1. Mai lädt die Region zu einer Radsternfahrt zum Jagdschloss in Friedrichsmoor ein.

Eine Bootstour in der Natur

Ein besonderes Erlebnis bietet eine Bootstour auf den zahlreichen Kanälen. Ob mit dem eigenen Sportboot auf der Müritz-Elde- und der Stör-Wasserstraße, dem gemieteten Kanu oder einer Tour mit dem Passagierschiff "Lewitz-Kieker Albert" ab Plate, immer lassen sich interessante Tiere und Pflanzen an den Ufern der beschaulichen Gewässer entdecken.

Viele Angebote für Touristen

Viele Gemeinden in der Lewitz haben sich auf Touristen eingestellt und bieten Rastplätze für Radler und Wanderer. Aussichtstürme wie in Goldenstädt und an der Dütschower Hochbrücke oder Erklärungen zur Natur wie auf dem Lehrpfad "Schwarzer Damm" zwischen Mirow und Jamel gehören ebenfalls zu den Angeboten der Region. Wer die zahlreichen Wander-, Rad- und Wasserwege nicht auf eigene Faust erkunden möchte, kann sich geführten Touren anschließen. Einen guten Einblick in das ländliche Leben im Wandel der Zeit bietet der Museumshof Pingelhof im Dörfchen Alt Damerow. Das reetgedeckte Fachwerkgebäude von 1607 zählt zu den ältesten Bauernhöfen Mecklenburgs.

VIDEO: Dorfgeschichte: Das Leben in Klinken (4 Min)

Karte: Ausflugsziele im Landschaftsschutzgebiet Lewitz

