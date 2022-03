Dömitz - Festung und Elbbrücke mit bewegter Geschichte Stand: 09.03.2022 15:30 Uhr Im mecklenburgischen Dömitz steht eine der am besten erhaltenen Festungen Nordeuropas. Die Dömitzer Elbbrücke ist ein Symbol für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands.

Die Verbindungsbrücken über die Elbe haben die Stadt im Südwesten Mecklenburgs bekannt gemacht. Bereits 1873 wurde eine Eisenbahnbrücke eingeweiht, mit 20 Pfeilern und einer Länge von 1.050 Metern ein gewaltiges Bauwerk. 1936 folgte eine Straßenverbindung, zwölf Meter hoch, 154 Meter Spannweite - damals eine der größten Brücken Deutschlands. Den Zweiten Weltkrieg überstanden beide Bauwerke nicht. Bombenangriffe in den letzten Kriegstagen zerstörten sie.

Elbbrücke verbindet Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen

Erst nach der Wiedervereinigung wurde die Straßenbrücke neu aufgebaut und 1992 eröffnet. Die blaue Stahlkonstruktion gilt nun als Symbol der überwundenen Teilung Deutschlands. Als wichtiger Verkehrsweg über die Elbe verbindet sie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Von der ehemaligen Eisenbahnbrücke steht nur noch eine Ruine am westlichen Ufer. Sie wird derzeit saniert. Außerdem soll dort eine Aussichtsplattform mit weitem Blick über die Elbe ermöglichen.

Eine Festung im Renaissance-Stil

Das Wahrzeichen der Stadt Dömitz ist die gut erhaltene Festung. Sie zählt zu den bedeutendsten Flachlandfestungen Nordeuropas. Herzog Albrecht I. von Mecklenburg ließ die ehemalige Burg im 16. Jahrhundert von dem italienischen Baumeister Francesco a Bornau aus Brescia zur fünfeckigen Festung ausbauen. Bastionen, Wassergraben, Wälle und Kasemattengewölbe zeigen die Wehrarchitektur der Renaissance. Noch heute füllt sich der Graben mit Wasser, wenn der Pegel der nahen Elbe ansteigt.

Fritz Reuter: Berühmte Häftling in Dömitz

Im 18. und 19. Jahrhundert diente der Bau mit seinen dicken Mauern vor allem als Zuchthaus. Der niederdeutsche Dichter Fritz Reuter musste dort 1839/40 das letzte von sieben Jahren Haft verbringen - die Strafe für seine Mitgliedschaft in einer Burschenschaft. Seine Erlebnisse und Eindrücke in Haft verarbeitete Reuter in dem autobiografischen Roman "Ut mine Festungstid" und machte Dömitz damit weit über Mecklenburgs Grenzen hinaus bekannt.

Seit 1975 steht die Festungsanlage unter Denkmalschutz. Der Komplex beherbergt auch mehrere Ausstellungen, unter anderem zur Geschichte der Stadt und der Region, über Fritz Reuter sowie ein Informationszentrum des UNESCO-Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe.

Fachwerk und eine neugotische Kirche

Die lange Geschichte der Stadt zeigt sich auch im historischen Zentrum mit vielen Fachwerkhäusern. Sie stammen, wie das zweigeschossige Rathaus aus dem Jahr 1820, überwiegend aus der Zeit nach dem großen Stadtbrand von 1809. Eines der wenigen Backstein-Gebäude ist die neugotische Johanneskirche. Ihr Turm überragt alle anderen Gebäude.

Radfahren und Wassersport

Zahlreiche Besucher kommen mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg nach Dömitz. Wassersportler erreichen die Stadt auf der Elbe oder der Müritz-Elde-Wasserstraße, die bis nach Schwerin und in die Mecklenburgische Seenplatte führt. Im Elbhafen sowie oberhalb der Schleuse an der Elde gibt es Liegeplätze, Gaststätten und Versorgungsmöglichkeiten. Wer kein eigenes Boot besitzt, kann sich Kanus ausleihen oder eine Rundfahrt mit einem Passagierschiff unternehmen.

Ein interessanter Ausflug führt nach Klein Schmölen, südlich von Dömitz. Dort haben sich vor etwa 12.000 Jahren Binnendünen gebildet, gut 40 Meter hoch und zwei Kilometer lang. Von der Wanderdüne aus bietet sich Besuchern ein weiter Blick über den Naturpark Mecklenburgisches Elbetal und die Stadt.

Karte: Sehenswertes in Dömitz und Umgebung

