Lüneburger Heide: Wo blüht sie am schönsten? Stand: 18.07.2023 11:39 Uhr Im August und September lohnt sich ein Ausflug in die Lüneburger Heide ganz besonders. Dann blühen die Heideflächen in zartem Lila. Wir verraten, wo ein Spaziergang besonders schön ist.

Die Blüte in der Lüneburger Heide ist eines der schönsten Naturereignisse in Norddeutschland: Hunderttausende Pflanzen der violetten Besenheide bilden im August und September lilafarbige Teppiche. Ein Blüten-Barometer zeigt aktuelle Fotos der einzelnen Heideflächen und informiert über den Stand der Blüte. Eine Auswahl an Heideflächen, auf denen sich das Naturschauspiel meist gut erleben lässt:

Behringer Heide bei Bispingen

Borsteler Schweiz bei Bispingen

Brunsberg

Büsenbachtal

Döhler Heide bei Egestorf

Misselhorner Heide bei Hermannsburg

Ellerndorfer Wacholderheide

Fischbeker Heide

Hausselberg bei Müden

Höpen

Klein Bünstorfer Heide

Osterheide bei Schneverdingen

Heide am Wacholderwald Schmarbeck

Kronsbergheide

Schwindebecker Heide

Turmberg bei Oberhaverbeck

Undeloher Heide

Wacholderwald Schmarbeck

Wilseder Berg

Blüte dauert etwa bis Anfang September

Nach der gängigen Faustregel dauert das Naturschauspiel normalerweise etwa vom 8. August bis zum 9. September. In dieser Zeit blüht die Besenheide, eine Heideart, die auf den nährstoffarmen und sandigen Böden der Region gut gedeiht. Besonders eindrucksvoll strahlen die kleinen, hellvioletten Blüten im Sonnenlicht des späten Nachmittags und frühen Abends.

Bereits im Juli blüht in der Regel die Glockenheide. Da sie feuchtere Böden bevorzugt, ist sie in der Lüneburger Heide allerdings seltener als die Besenheide, von der sie sich durch ihre etwas größeren, glockenförmigen Blüten unterscheidet.

Wo hat man den besten Blick über das Blütenmeer?

Zu Fuß, mit dem Rad, auf dem Pferd oder bei einer Kutschfahrt lässt sich das Naturschauspiel der Heideblüte am besten erleben. Die größten zusammenhängenden Heideflächen Westeuropas finden sich östlich von Schneverdingen und rund um den Wilseder Berg westlich der A7. Er ist mit 169 Metern die höchste Erhebung der Region und bietet einen wunderschönen Blick über Heide- und Waldflächen.

Gute Ausgangspunkte für Touren dorthin sind die kleinen Orte Undeloh, Döhle und Nieder- und Overhaverbeck. Auch in der Timmeloher Heide, der Weseler Heide sowie in der Schwindebecker Heide östlich der A7 bei Soderstorf erstrecken sich weite Heideflächen. Einen Besuch wert ist die Schwindequelle, die zweitwasserreichste Quelle Niedersachsens.

Besonders lohnend ist zudem eine Wanderung auf dem Heidschnuckenweg, der durch einige der schönsten Ecken der Heide führt.

Per Heide-Shuttle zur Blüte

Bequem und zugleich klimafreundlich ist die Anreise mit dem Heide-Shuttle. Die kostenlosen Busse verkehren alljährlich vom 15. Juli bis zum 15. Oktober auf fünf Ringlinien zwischen den traditionellen Heideorten und den Regionalbahnhöfen der Lüneburger Heide und sind mit Fahrradanhängern ausgestattet. Auch die Mitnahme der Räder ist kostenlos.

Heideflächen in der Südheide

Sehenswerte Heideflächen finden sich auch im Naturpark Südheide, etwa rund um Müden/Örtze, Faßberg, Hermannsburg und Unterlüß. Sehr schön ist zudem die Ellerndorfer Wacholderheide nördlich von Eimke. Auf der unten stehenden Karte sind einige der schönsten Heideflächen markiert.

Heideblütenfeste in Amelinghausen und Schneverdingen

Wer einen Spaziergang in der Heide mit einer besonderen Veranstaltung verbinden möchte, kann eines der traditionellen Heideblütenfeste besuchen - etwa in Amelinghausen (12.-20. August 2023) oder in Schneverdingen (letztes August-Wochenende). Höhepunkt ist jeweils die Krönung einer Heidekönigin und ein anschließender Festumzug.

Karte: Hier gibt es große Heideflächen

