Lüneburger Heide: Mit dem Heide-Shuttle zum Ausflugsziel Stand: 18.07.2023 13:59 Uhr Vom 15. Juli bis 15. Oktober verbinden fünf kostenlose Buslinien zahlreiche Orte der Lüneburger Heide mit Regionalbahnhöfen. Der Heide-Shuttle ist ideal für Radfahrer und Wanderer.

Zahlreiche Rad- und Wanderwege machen die Lüneburger Heide zu einem attraktiven Ausflugsziel. Wer die reizvolle Kulturlandschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden möchte, erreicht sein Ziel klimaschonend und bequem mit dem Heide-Shuttle: Vom 15. Juli bis 15. Oktober verkehren täglich fünf kostenlose Buslinien zwischen traditionellen Heideorten wie Bispingen, Egestorf, Handeloh oder Undeloh und den Bahnhöfen von Buchholz, Lüneburg, Schneverdingen, Soltau, Tostedt und Wintermoor. Von dort bestehen Anschlüsse an die Regionalzüge in Richtung Hannover, Bremen und Hamburg.

Aussteigen, wandern und andernorts wieder einsteigen

Die Busse verkehren auf fünf unterschiedlichen Ringlinien und halten auch an Sehenswürdigkeiten und Wanderwegen entlang der Strecke. Alle Busse sind mit Fahrradanhängern ausgestattet, auch die Räder werden kostenlos mitgenommen.

Besonders praktisch sind die Shuttle-Busse für alle, die die Heide zu Fuß erkunden möchten. Sie steigen einfach an einem attraktiven Weg aus, durchwandern das Gebiet und steigen an einer anderen Haltestelle wieder ein - ohne eine Strecke doppelt zu gehen oder vorher mühsam einen Parkplatz suchen zu müssen. Eine schöne Strecke führt etwa von der Haltestelle in Undeloh über den Wilseder Berg bis nach Niederhaverbeck. Die Shuttle-Busse verkehren durchgängig an jedem Wochentag, auch an Sonn- und Feiertagen, fünf bis acht Mal pro Tag.

