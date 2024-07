Stand: 30.07.2024 16:14 Uhr Polizeireiter sorgen für Ordnung während der Heideblüte

Die Heide blüht und damit strömen wieder viele Touristen in das Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide. Damit sich alle an die Regeln halten patrouillieren von August bis Ende September wieder Polizeireiter aus Hannover. Sie kontrollieren die Heideflächen und passen auf, dass die Verkehrsverbote eingehalten werden. Außerdem achten sie darauf, dass Fußgänger auf den gekennzeichneten Wegen bleiben und Hunde an der Leine geführt werden. Wegen der Waldbrandgefahrist das Rauchen und Grillen in der Lüneburger Heide verboten, auch das wird von den Polizeireitern kontrolliert. Neben den ganzen Kontrollaufgaben sind die Polizistinnen und Polizisten auch Ansprechpartner für Touristen, die ins Naturschutzgebiet reisen.

