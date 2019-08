Stand: 09.08.2019 10:08 Uhr

Zur Blüte in die Lüneburger Heide

Sie ist eines der schönsten Naturereignisse in Norddeutschland: die Blüte in der Lüneburger Heide. Hunderttausende Pflanzen der leuchtend violett blühenden Besenheide verwandeln die Landschaft alljährlich ab August in ein Farbenmeer. In vielen Orten hat die diesjährige Blüte bereits begonnen, einige Flächen, etwa rund um Schneverdingen und Bad Bevensen, zeigen sich bereits in sattem Lila. Über den aktuellen Stand informiert das Blüten-Barometer.

Heideblütenfest in Amelinghausen

Die Stadt Amelinghausen feiert die Heideblüte traditionell mit einem großen Fest - dieses Jahr vom 10. bis 18. August. Höhepunkt ist die Krönung der Heidekönigin und der anschließende Festumzug mit mehr als 1.000 Beteiligten am 18. August.

Blüte dauert etwa bis Anfang September

Nach der gängigen Faustregel dauert das Naturschauspiel normalerweise etwa vom 8. August bis zum 9. September. In dieser Zeit blüht die Besenheide, eine Heideart, die auf den nährstoffarmen und sandigen Böden der Region gut gedeiht. Besonders eindrucksvoll strahlen die kleinen, hellvioletten Blüten im Sonnenlicht des späten Nachmittags und frühen Abends.

Bereits ab Juli blüht in der Regel die Glockenheide. Da sie feuchtere Böden bevorzugt, ist sie in der Lüneburger Heide allerdings seltener als die Besenheide, von der sie sich durch ihre etwas größeren, glockenförmigen Blüten unterscheidet.

Wo hat man den besten Blick über das Blütenmeer?

Zu Fuß, mit dem Rad, auf dem Pferd oder bei einer Kutschfahrt lässt sich das Naturschauspiel der Heideblüte am besten erleben. Die größten zusammenhängenden Heideflächen Westeuropas finden sich östlich von Schneverdingen und rund um den Wilseder Berg westlich der Autobahn 7. Er ist mit 169 Metern die höchste Erhebung der Region und bietet einen grandiosen Blick über Heide- und Waldflächen. Gute Ausgangspunkte für Touren dorthin sind die kleinen Orte Undeloh, Döhle und Nieder- und Overhaverbeck. Auch in der Timmeloher Heide, der Weseler Heide sowie in der Schwindebecker Heide östlich der A7 bei Soderstorf erstrecken sich weite Heideflächen. Einen Besuch wert ist die Schwindequelle, die zweitwasserreichste Quelle Niedersachsens.

Besonders lohnend ist zudem eine Wanderung auf dem Heidschnuckenweg, der durch einige der schönsten Ecken der Heide führt.

Per Heide-Shuttle zur Blüte

Bequem und zugleich klimafreundlich ist die Anreise mit dem Heide-Shuttle. Die kostenlosen Busse verkehren vom 15. Juli bis zum 15. Oktober auf vier Ringlinien zwischen den traditionellen Heideorten und den Regionalbahnhöfen und sind mit Fahrradanhängern ausgestattet. Auch die Mitnahme der Räder ist kostenlos.

Große Heideflächen finden sich auch im Naturpark Südheide rund um Müden/Örtze, Faßberg, Hermannsburg und Unterlüß. Sehr sehenswert ist zudem die Ellerndorfer Wacholderheide nördlich von Eimke. Auf der unten stehenden Karte sind einige der schönsten Heideflächen markiert.

Karte: Hier gibt es große Heideflächen

