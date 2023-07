Watt Welten auf Norderney: Einblicke in den Lebensraum Watt Stand: 11.07.2023 17:09 Uhr Das Erlebniszentrum Watt Welten auf der ostfriesischen Insel Norderney nimmt das Wattenmeer in den Blick - und lässt dabei auch kritische Themen wie Offshore-Anlagen und Müll nicht aus.

Kaum etwas prägt das Wattenmeer so sehr wie der Wandel: Ebbe und Flut formen das Watt jeden Tag aufs Neue, sein teilweise extremer Lebensraum lockt seltene Tiere und Pflanzen an. Wegen dieser Einzigartigkeit wurde das Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt. Was das Wattenmeer so besonders macht und warum es geschützt werden muss, zeigen die Watt Welten im Erlebniszentrum im Nationalparkhaus auf der Insel Norderney.

Gebäude mit besonderer Architektur

Mit seiner geriffelten Holzfassade erinnert das Nationalparkhaus auch von außen an das Watt. Genauso wie das Wasser das Watt formt, formt am Gebäude der Wind die Optik. Hunderte geriffelte Windfähnchen aus Holz legen sich immer wieder zu neuen Mustern.

Lebensraum Watt vielfältig präsentiert

Abwechslungsreich ist auch die Ausstellung selbst. Auf rund 600 Quadratmetern präsentiert sie den Lebensraum Watt: vom riesigen gestrandeten Pottwal bis zur winzigen Garnele. Im Erdgeschoss stehen Aquarien mit kleinen Fischen, und auf der Dachterrasse thront als Klettergerüst eine überdimensionale Kornweihe, das Symboltier der Insel: Ein Brutpaar der geschützten Greifvögel lebt auf Norderney. Insgesamt gibt es nur noch wenige Kornweihen an der Küste.

Themen Windkraftanlagen, Müll und Überfischung

Das Nationalparkhaus zeigt auch auf interaktive Art, dass das Wattenmeer nicht frei von Konflikten ist. Baustellen für Offshore-Windkraftanlagen und Müll stören das sensible ökologische Gleichgewicht. Unter einer dicken Lupe können Besucher Müllpartikel im Sand suchen. An einer anderen Station zeigt ein Geräuschpegel an, bei welchem Dezibelwert die Schmerzgrenze von Schweinswalen erreicht wird, die sich an Offshore-Baustellen verirrt haben. Auch die Folgen der Überfischung einiger Arten thematisiert die Ausstellung.

Die Watt Welten bieten zudem für Kinder und Erwachsene verschiedene Veranstaltungen an, um ihnen den Naturraum näherzubringen - von klassischen Wattwanderungen über vogelkundliche Touren bis zu Aquarell- und Zeichenkursen.

Watt Welten Norderney Watt Welten im Nationalparkhaus

Am Hafen 2

26548 Norderney

Tel. (04932) 20 01



Preise und Öffnungszeiten siehe Website der Ausstellung

