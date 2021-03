Malente: Kurort zwischen Seen in der Holsteinischen Schweiz Stand: 25.02.2021 14:54 Uhr Bad Malente ist für seine Kneippkuren bekannt. Der Ort liegt in der Holsteinischen Schweiz zwischen Dieksee und Kellersee und ist ein attraktives Ziel für Wassersportler, Rad- und Wanderfreunde.

Zu der Großgemeinde gehören neben dem Hauptort Malente-Gremsmühlen, der seit 1955 den Zusatz Bad trägt, weitere neun überwiegend landwirtschaftlich geprägte Ortsteile. Sie alle liegen mitten in der Holsteinischen Schweiz mit sanften Hügeln, Wäldern und vielen Seen. Urlauber, die Ruhe und Entspannung suchen, finden hier gute Bedingungen für Wanderungen, Rad- oder Bootstouren und zum Angeln. Mit Kellersee und Dieksee grenzen zwei große Gewässer direkt an den Ort.

Segeln und paddeln auf Seen und der Schwentine

Natürlich kommen auch Wassersportler in Malente auf ihre Kosten. Mehrere Segelvereine organisieren regelmäßig Regatten, und auf dem Kellersee haben schon internationale Meisterschaften stattgefunden. Wer mit Kanu oder Paddelboot unterwegs ist, kann auf dem Flüsschen Schwentine und durch verschiedene Seen bis nach Kiel fahren. Für eine kurze Tour verleihen mehrere Anbieter unterschiedliche Bootstypen. Ausflugsschiffe laden zu Touren über die Gewässer ein.

Fachwerk im historischen Zentrum

In der Marktstraße, dem einstigen Zentrum von Malente, steht mit der Thomsen-Kate ein stattliches Fachwerk-Hallenhaus von 1740. Damals lebten dort Handwerker und Bauern, heute finden Veranstaltungen und Trauungen statt. Der Bauerngarten hinter der Kate ist frei zugänglich.

Malente: Ein Begriff bei Fußballfreunden

Bekannt wurde Malente auch wegen der einstigen Sportschule des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Selbst die deutsche Nationalmannschaft hat dort einst trainiert. Heute bietet die Einrichtung unter dem Namen "Uwe Seeler Fußball Park" Seminare und Trainingslager an.

Zur Kur nach Bad Malente-Gremsmühlen

Die meisten Besucher kommen zur Kur nach Malente. Mehrere Kliniken und Sanatorien bieten eine breite Palette unterschiedlicher Anwendungen, unter anderem bei Herz- und Kreislauferkrankungen, chronischen Schmerzen und psychosomatischen Störungen. Zentrum der Gesundheitsangebote ist Bad Malente-Gremsmühlen mit einem sehenswerten Kurpark. Angelegt wurde er einst von dem Landschaftsarchitekten Karl Plomin, der auch den Park Planten un Blomen in Hamburg konzipiert hat. In dem naturnahen Kurpark wachsen rund 2.500 Rhododendren-Büsche sowie viele seltene Pflanzen. Vom Brahmberg zieht er sich hinab bis an die Schwentine. Besucher können dort flanieren, Boule und Schach spielen oder den Aufführungen auf der Freilichtbühne zusehen. In Kaminhäuschen darf man grillen.

Kneippsche Anwendungen zum Ausprobieren

In den Sommermonaten stehen Wassertretbecken und Armbecken für Kneippsche Anwendungen bereit. Dort kann jeder kostenlos die Vorzüge dieser Heilbehandlung kennenlernen. Neben Gremsmühlen als "Kneippheilbad" tragen die Ortsteile Krummsee und Timmdorf als "Heilklimatische Kurorte" zum Gesundheitsangebot Malentes bei.

Toller Blick vom Aussichtsturm

Den besten Blick auf Malente ermöglicht ein Aussichtsturm auf dem 90 Meter hohen Holzberg im Ortsteil Neversfelde. Die 2020 eingeweihte Stahlkonstruktion ist 32 Meter hoch und bietet einen weiten Rundblick auf Seen und Wäder des Naturparks Holsteinische Schweiz, bei guter Sicht auch bis an die Ostseeküste. Im Ortsteil Krummsee informiert ein Naturlehrpfad, der rund um den kleinen See führt, über Flora und Fauna der Region.

