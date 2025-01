Eisregen: Weichenstörungen im Liniennetz der S-Bahn Hannover Stand: 05.01.2025 16:23 Uhr Schnee und Glätte sorgen auf den Straßen in Niedersachsen für schwierige Verhältnisse. Folgen hat der Wintereinbruch auch für Zugreisende: Betroffen sind seit dem Nachmittag Fahrgäste der S-Bahn Hannover.

Eisregen hat zu mehreren Weichenstörungen im gesamten Liniennetz geführt. Es komme zu Verspätungen, Ausfällen und Teilausfällen, teilte eine Sprecherin der S-Bahn Hannover mit. Besonders betroffen sind demnach die S-Bahnlinien S3, S4, S6 und S7. Wann die S-Bahnen wieder regulär fahren, war zunächst unklar. Fahrgäste sollten sich vor Antritt der Fahrt über die Verbindungen informieren und bei Bedarf und Möglichkeit alternative Fahrmöglichkeiten nutzen, hieß es.

Eis und Schnee behindern den Verkehr

Schnee und Glätte behindern den Verkehr weiterhin auf der Straße. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute vor einer brisanten Wetterlage samt Eisregen. Am Nachmittag sollte der Schnee infolge einer Warmfront in Regen übergehen, wie der DWD mitteilte. Weil der Regen gefrieren könnte, warnen die Experten vorübergehend vor Glatteis. Am Abend soll sich die Lage durch steigende Temperaturen entspannen: Die Nacht zum Montag wird frostfrei - bevor es zur Wochenmitte wieder kälter werden soll.

Milchlaster prallt mit Fahrerkabine gegen Bäume

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam es erneut zu zahlreichen Unfällen. Auf der schneebedeckten B3 bei Wenzendorf (Landkreis Harburg) kam am Samstagabend ein mit Frischmilch beladener Tanklaster von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerkabine gegen zwei Bäume. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Der Milchtank wurde nicht beschädigt. Die Bundesstraße blieb mehrere Stunden gesperrt. Bereits in der Nacht auf Samstag war auf der A1 nahe Sittensen (Landkreis Rotenburg) ein Fischlaster verunglückt. Der mit lebenden Forellen beladene Lkw hatte sich quergestellt, ein weiterer Lkw prallte dagegen. In der Folge landeten etwa 7.000 Fische auf der Fahrbahn und verendeten. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter auch der Beifahrer eines Pkw, in den sich ein Rohr aus dem Sattelzug gebohrt hatte. Die A1 war bis Samstagnachmittag für die Bergung und Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 200.000 Euro.

Zahlreiche Glätteunfälle in und um Braunschweig

Auch im Nordwesten Niedersachsens führte Glätte am Samstag zum Beispiel auf der A27 in Cuxhaven und auf der A28 bei Apen (Landkreis Ammerland) zu Unfällen. In Grundoldendorf im Landkreis Stade überschlug sich in der Nacht auf Samstag eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto - sie blieb nach Polizeiangaben unverletzt. In Verden meldete die Polizei rund "20 Unfälle durch nicht angepasste Fahrweise bei Straßenglätte durch Schnee oder überfrierende Nässe". Im Gebiet der Polizei Braunschweig kam es binnen acht Stunden zu "einer Vielzahl von Glätteunfällen mit Blechschäden". Allein in Peine zählte die Polizei 17 Unfälle "am frühen Freitagabend bis in die Morgenstunden des Samstags". Im Stadtgebiet von Oldenburg sorgten glatte Straßen laut Polizei für rund 30 Unfälle. Meistens blieb es bei geringen Sach- oder Personenschäden.

Mehrere Glätteunfälle im Emsland und Landkreis Cloppenburg

In Börger (Landkreis Emsland) kam am Freitagabend eine 52-Jährige mit ihrem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Frau verletzte sich laut Polizei schwer. Auch im Landkreis Cloppenburg meldeten die Beamten am Freitag mindestens vier glättebedingte Unfälle. Im Landkreis Stade kam es zu mindestens fünf leicht verletzten Personen, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem kam am Freitagvormittag eine Taxifahrerin von einer schneebedeckten Straße bei Kammerbusch ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzten sich die Frau und zwei Mitfahrer.

