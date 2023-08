Harzer Teufelsstieg: Wanderung auf den Brocken Stand: 22.08.2023 14:33 Uhr Der Teufelsstieg führt wahlweise von Bad Harzburg oder von Elend aus auf den Brocken. Beide Strecken sind rund 13 Kilometer lang und wegen der starken Steigung recht anspruchsvoll.

Viele Wege führen auf den Brocken, die höchste Erhebung im Harz. Wanderer, die die Herausforderung mögen, können sich für den Teufelsstieg entscheiden, der in zwei verschiedenen Varianten zum Gipfel führt. Auf jeweils rund 13 Kilometern, die es wegen der starken Steigungen in sich haben, geht es entweder von Bad Harzburg oder vom Örtchen Elend aus auf den Gipfel.

Wer eine sehr gute Kondition hat, kann den Teufelsstieg auch in seiner Gesamtlänge von 26 Kilometern erwandern. Die Tour führt dann entweder von Bad Harzburg oder von Elend kommend über den Brocken und jeweils hinab zum anderen Ort. Grüne Tafeln mit einem weißen Teufelssymbol weisen den Weg über die gesamte Strecke.

Über die Ettersklippe zur Ecker

In Bad Harzburg beginnt die Tour am Wandertreff im Kurpark und verläuft unter der Burgberg-Seilbahn hindurch stetig bergauf. Ein erster steiler Anstieg führt zur Ettersklippe, dann geht es durch dichten Wald über den 500 Meter hohen Ettersberg zum Molkenhaus. Die nächsten Kilometer verlaufen flach an der Ecker entlang zum Eckerstausee und dort über die Sperrmauer.

Teuflischer Anstieg zum Gipfel

Nächstes Ziel ist die Scharfensteinklippe. Dort beginnt der anstrengendste Teil der Wanderung, ein rund vier Kilometer langer, immer steiler werdender Anstieg. Er führt an zwei Klippen vorbei und über den Kleinen Brocken in 1.000 Metern Höhe zum Brocken auf 1.142 Meter.

Auf dem Gipfel ist es meist windig und deutlich kälter als beim Start in Bad Harzburg. Wanderer sollten deshalb entsprechende Kleidung im Gepäck haben. Bis nach oben sollten sie rund vier Stunden Gehzeit einplanen.

Von Elend aus auf den Gipfel

Alternativ kann man von Elend aus über den Teufelsstieg auf den Brocken wandern. Der Weg führt von Elend zunächst zu den rund 25 Meter hohen Felstürmen der Schnarcherklippen sowie zu dem Kletterfelsen Mauseklippe. Weiter geht es über den Bergort Schierke zu der Talmulde Eckerloch und schließlich auf steilem Weg hinauf zum Brocken. Diese Route wurde dem Weg nachempfunden, den Johann Wolfgang von Goethe in seinem "Faust" Mephisto und Faust gehen ließ. Zitate und Info-Tafeln am Wegesrand erinnern an das weltbekannte Drama. Auf dem Weg nach oben kreuzt der Teufelsstieg auch die Trasse der Brockenbahn. Wanderer sollten rund drei Stunden Gehzeit einplanen. Wer nach dem anstrengenden Aufstieg genug vom Wandern hat, dem bietet die Bahn die Möglichkeit, bequem wieder ins Tal zu gelangen.

Die richtige Ausrüstung Wichtig beim Wandern: Tragen Sie stets festes Schuhwerk mit gutem Profil. Besonders in Frühjahr und Herbst sind viele Wege feucht und durch herabgefallenes Laub rutschig. Gelegentlich kann es Regenschauer geben. In der Nebensaison kann es in Höhenlagen empfindlich kühl sein. Einen dicken Pullover und eine wind- und wasserdichte Jacke sollten Sie daher immer im Gepäck haben.

