Radfahren und Wandern im Naturpark Steinhuder Meer

Ausflügler nutzen das Steinhuder Meer gern zum Baden, Surfen und Segeln. Doch der größte Binnensee Niedersachsens ist auch Mittelpunkt eines Naturparks mit Mooren und schwimmenden Wiesen.

Der größte Binnensee Niedersachsens gilt als wichtiger Brut- und Rastplatz für Vögel und ist ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Weite Bereiche im Westen und Osten des Sees stehen unter Naturschutz und dürfen nur auf markierten Wegen und Pfaden betreten werden. Auch Teile der Wasserfläche sind für Menschen tabu. Im Winter gilt ein Fahrverbot für Wasserfahrzeuge. Äcker und Wiesen prägen den nördlichen Bereich des Naturparks. Von den insgesamt 310 Quadratkilometern Fläche sind gut zehn Prozent Wasser sowie je ein Viertel Moor und Wald.

Moorerlebnispfad und Moorgarten am Ostufer

Mit dem Toten Moor liegt im Osten des Sees eine große Hochmoor-Fläche. Bis ins 20. Jahrhundert wurden dort erhebliche Mengen Torf abgebaut. Inzwischen wurde der Boden wieder bewässert und die Natur kann sich ungestört ausbreiten. Ein Moorerlebnispfad führt Besucher mitten in diese spektakuläre Landschaft. Einen guten Einblick in den Lebensraum Moor sowie die Entwicklung der selten gewordenen Flächen im Naturpark gibt auch der Moorgarten in Hagenburg. Er liegt nur wenige Kilometer von Steinhude entfernt an einem Rundwanderweg und ist ständig geöffnet.

Feuchtwiesen am Westufer

Am Westufer zeigt sich ein anderes Landschaftsbild: die Feuchtwiesen des Meerbruchs. Watvögel suchen dort nach Nahrung und typische Pflanzen wie die Sumpfdotterblume haben sich angesiedelt. Stauanlagen regulieren den Wasserstand und sorgen dafür, dass die Wiesen im Sommer von Landwirten genutzt und gemäht werden können.

Rad- und Wanderwege rund um den See

Der Naturpark, der weit über das Steinhuder Meer hinausreicht, bietet insgesamt 25 Rad- und Wanderwege. Ein attraktiver 32 Kilometer langer Rundweg führt ums Steinhuder Meer und verbindet die Naturschutzgebiete mit den beliebten Ausflugszielen am Nordufer bei Mardorf und dem touristischen Zentrum Steinhude im Süden. Am Wegesrand informieren Übersichtstafeln über Flora und Fauna, mehrere Aussichtstürme bieten Gelegenheit zur Vogelbeobachtung.

Für eine kürzere Tour zu Fuß bieten sich etwa der Dünen- und Strandpfad und der Promenaden-Pfad in Mardorf oder der Hohenholz-Weg bei Steinhude an.

Im historischen Scheunenviertel in Steinhude erläutert ein Informationszentrum das Konzept des Naturparks. Die Mitarbeiter geben außerdem Tipps für Ausflüge und zu Veranstaltungen. Am Nordufer befasst sich eine interaktive Ausstellung im Naturparkhaus mit den Themen Moor und Klimaschutz. Auch dort berät eine Tourist-Information Besucher.

Was ist ein Naturpark? Naturparks sind Landschaften, die sowohl Kulturlandschaften - also von Menschen geprägte Zonen - als auch Naturlandschaften enthalten können. Häufig handelt es sich um naturnahe Regionen, in denen eine landwirtschaftliche Nutzung erlaubt ist. Naturparks stehen wegen ihrer Schönheit und Eigenart unter besonderem Schutz. Sie sollen als Erholungsgebiet dienen, deshalb wird dort besonderer Wert auf eine naturverträgliche Entwicklung gelegt.

Karte: Region Steinhuder Meer

