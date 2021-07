Steinhuder Meer - Zum Baden auf die Insel Stand: 08.07.2021 16:14 Uhr Das Steinhuder Meer liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich von Hannover. Am Südufer lädt eine künstlich angelegte Badeinsel mit Sandstrand zum kostenlosen Freizeitspaß ein.

Obwohl es mit knapp 30 Quadratkilometern zu den größten Seen Norddeutschlands gehört, ist das Steinhuder Meer mit einer durchschnittlichen Tiefe von 1,35 Meter eher flach und somit gut zum Baden und Plantschen geeignet. Mitten im See befinden sich zwei künstlich angelegte Inseln: Wilhelmstein mit einer Festung und die Badeinsel.

Fußgänger können die Badeinsel am Südufer des Sees über eine Brücke erreichen. Sie verfügt über einen breiten Sandstrand und bietet gute Bademöglichkeiten. Auf der Insel befindet sich auch ein mit Sonnenenergie betriebenes Service-Center mit Toiletten und Gastronomie.

Steinhuder Meer: Traum für Segler und Surfer

Das Steinhuder Meer gilt als bedeutendes Wassersportrevier. Im Sommer liegen mehr als 3.000 Segelboote an den Steganlagen. Es gibt zahlreiche Segelclubs und -schulen. Auch für Windsurfer und andere Wassersportarten bieten sich gute Verhältnisse. Ein spezieller Surfstrand liegt in Mardorf am Nordufer. Um Zugvögel zu schützen, darf der See allerdings nur vom 1. April bis zum 31. Oktober von Surfern und Seglern befahren werden.

Gut zu wissen:



Liegeflächen und Spielgeräte

Toiletten und Duschen vorhanden

Hunde nicht erlaubt

Adresse:

Lindenhopsweg, Wunstorf, geöffnet tgl. ab 7.30 Uhr, Eintritt frei

Karte: Steinhuder Meer

