Stand: 02.06.2022 11:59 Uhr Hüven: Eine Mühle für Wasser und Wind

Wasser oder Wind - das sind die Kräfte, die Mühlen antreiben. In Hüven im Emsland aber existiert eine Mühle, die beide Antriebsarten nutzt und damit wohl in ganz Europa einzigartig ist. Seit mehr als 400 Jahren steht sie am Ufer des Flüsschens Mittelradde: ein altes, windschiefes Fachwerkhaus mit aufgesetztem Windmühlenturm. Ein pfiffiger Mühlenbauer hat ihn Mitte des 19. Jahrhunderts angebaut, um die Mühle auch in trockenen Monaten betreiben zu können.

Aufwendig saniert und 2006 wieder eröffnet

Die Mühle wurde für mehr als eine Million Euro restauriert und 2006 wieder eröffnet. Das Örtchen Hüven hat mehrere Müller, die die Mühle ehrenamtlich betreuen und Besuchern vorführen. Ein kleines Besucherzentrum in dem Gebäude informiert über die Geschichte und Funktionsweise der ungewöhnlichen Mühle. Außerdem beteiligt sich die Hüvener Mühle am Deutschen Mühlentag, der jährlich am Pfingstmontag stattfindet.

Hüvener Mühle Hüvener Mühle 12

49751 Hüven

Tel. (05964) 95 97 00



Öffnungszeiten

Mai bis September

Freitag bis Sonntag und an Feiertagen: 11 - 17 Uhr

Oktober bis April

Winterpause; Führungen auf Anfrage möglich

Karte: Hüvener Mühle

Mehr Mühlen Mühlentag am Pfingstmontag fällt aus Historische Mühlentechnik fasziniert. Am Mühlentag stehen stets viele liebevoll renovierte Mühlen für Besucher offen. In diesem Jahr fällt die Veranstaltung jedoch aus. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 12.09.2021 | 19:30 Uhr