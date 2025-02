Emsland: Auf dem Pilgerweg durch den Naturpark Hümmling Stand: 12.02.2025 11:37 Uhr Der Hümmlinger Pilgerweg verläuft als Rundweg durch den Nordosten des Landkreises Emsland. Die 90 Kilometer lange Strecke ist in fünf Etappen unterteilt und bietet besondere Stationen zur inneren Einkehr.

Der Trend zum Pilgern ist ungebrochen. Im Emsland, wo der christliche Glaube stark verankert ist, bietet der Hümmlinger Pilgerweg abwechslungsreiche Natur und zugleich zahlreiche spirituelle Orte entlang der Route. Unterwegs trifft man in regelmäßigen Abständen auf Findlinge, auf denen Sinnsprüche angebracht sind. Sie sollen neue Einsichten geben und sind zentraler Bestandteil des Pilgerwegs.

Vorbei an Schloss Clemenswerth

Der etwa 90 Kilometer lange Weg führt durch den Naturpark Hümmling von Sögel nach Esterwegen und zurück. Die Hügellandschaft ist geprägt von Feldern, Wäldern, Mooren, Torf- und Heideflächen sowie ursprünglichen Dörfern. Typisch für die Region sind die zahlreichen Großsteingräber aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit. Zahlreiche Kirchen, Klöster, Gärten oder Bildstöcke spiegeln den stark verbreiteten christlichen Glauben wider. Zu den 22 Höhepunkten entlang der Strecke gehören das barocke Jagdschloss Clemenswerth und die Gedenkstätte Esterwegen.

Viele Pilger starten in Sögel an der Sankt Jakobus Kirche. In dem Gotteshaus gibt es eine neu entstandene Pilgerkapelle mit einer Holzfigur des Heiligen Jakobus. Wanderer können den Weg nach Belieben gehen - entweder den gesamten Rundweg, einzelne Etappen oder die fünf Etappen in beliebiger Reihenfolge.

Pilgertour planen

Wer eine Wanderung plant, kann sich in einem Buch zum Hümmlinger Pilgerweg ausführlich über den Rundweg informieren. Es ist bei den Tourist-Informationen der Samtgemeinden Nordhümmling, Sögel und Werlte sowie in den Gemeindeverwaltungen der Region erhältlich, die auch bei der individuellen Planung helfen. Es kann auch online bestellt werden.

In der Saison von März bis Oktober bietet der Verein Hümmlinger Pilgerweg Termine zum gemeinsamen Pilgern an, etwa das "Anpilgern" zum Saisonstart oder einen "Frauen-" und "Männerpilgertag". Die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth bietet als Pilgerherberge verschiedene Pilgerreisen an, unter anderem eine mehrtägige Tour mit Übernachtung, Verpflegung und Transfer.

