Pilgern in Norddeutschland

Den Alltag hinter sich lassen und mit jedem Schritt sich selbst und Gott ein wenig näher kommen - die Idee des Pilgerns ist heute noch so modern wie im Mittelalter. In Norddeutschland laden dazu etliche Pilgerwege ein. Neben den alten Jakobswegen Via Jutlandica und Via Baltica finden sich auch interessante neuere Routen. Eine Auswahl.