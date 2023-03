Druckmuseum Rendsburg zeigt eine Kulturtechnik im Wandel Stand: 10.03.2023 12:21 Uhr Vom Handsatz über den Maschinensatz bis hin zum modernen Computersatz: Welch rasante Entwicklung die Drucktechnik genommen hat, zeigt das Museum in Rendsburg anhand historischer Maschinen.

Die Erfindung des Computers hat viele Arbeitsbereiche massiv verändert. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist die Druckbranche. Innerhalb weniger Jahrzehnte übernahmen neue Techniken die Aufgaben der bis dahin bewährten Maschinen. Viele von ihnen sind heute verschwunden - von der Schreibmaschine bis zur Druckpresse.

Historische Maschinen und Pressen

Auf etwa 600 Quadratmetern thematisiert das Rendsburger Druckmuseum die Entwicklung der vergangenen 200 Jahre. Einst wurden einzelne Buchstaben aus Metall mit dem sogenannten Winkelhaken zu Wörtern und Zeilen zusammengezogen. Heute entstehen Druckvorlagen mit wenigen Mausklicks am Bildschirm. Das Museum veranschaulicht diesen Wandel, zeigt Setzmaschinen und Handsatzregale, verschiedene Pressen sowie Druckmaschinen.

Druckvorführung zeigen Maschinen in Betrieb

Bei Vorführungen, die an einigen Tagen im Jahr stattfinden, werden die mächtigen, voll funktionstüchtigen Druckmaschinen angeworfen. Besucher können dabei zusehen, wie eine Vorlage zigmal vervielfältigt wird. Eine historische Buchbinderei demonstriert, wie aus einzelnen Seiten ein komplettes Buch entsteht. Zum Tag der Druckkunst am 15. März dürfen die Gäste außerdem Künstlern in einer offenen Druckwerkstatt über die Schultern schauen und die verschiedenen Druckkunst-Techniken selbst ausprobieren.

Das Druckmuseum befindet sich im Kulturzentrum Rendsburg, das in einem historischen Militärkomplex, dem "Hohen Arenal", angesiedelt ist. Der mächtige Backsteinkomplex aus der Zeit um 1700 beherbergt zudem das Historische Museum der Stadt.

Druckmuseum im Kulturzentrum Arsenalstr. 2-10

24768 Rendsburg

Tel. (04331) 33 13 36



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Museums

Weitere Informationen Rendsburg: Altstadt und Hochbrücke am Kanal Wahrzeichen Rendsburgs ist die Eisenbahnhochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Auch die Altstadt bietet interessante Architektur. mehr Erlebnismuseen in Schleswig-Holstein Naturgewalten hautnah spüren, das Watt erkunden oder tropische Pflanzen bestaunen: In vielen Museen in Schleswig-Holstein steht Mitmachen und spielerisches Lernen an erster Stelle. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 11.03.2023 | 18:00 Uhr