Wildpark Neuhaus: Den Solling im Kleinformat entdecken Stand: 03.02.2025 10:46 Uhr Hirsche, Wildschweine, Wölfe: Der Wildpark Neuhaus im Solling im südlichen Niedersachsen zeigt heimische Tiere in großzügigen Gehegen. Ein Rundweg führt Besucher durch die Mittelgebirgslandschaft.

Vielfältige Mischwälder und Bergwiesen, uralte Bäume und Tiere: Bei einem Rundgang durch den Wildpark Neuhaus bekommen Besucher in kurzer Zeit einen Überblick über die heimische Natur. Der Park im Solling zeigt eine typische niedersächsische Berg- und Waldlandschaft auf kleiner Fläche. In den zahlreichen weitläufigen Gehegen leben Tiere, die Spaziergänger in anderen Wäldern kaum zu sehen bekommen: Luchse, Wölfe, Hirsche und Waschbären - insgesamt rund 40 Arten.

Flugschauen mit Greifvögeln und Ausstellung im Wildparkhaus

Ein zweieinhalb Kilometer langer Rundweg erschließt das 50 Hektar große Gelände und führt zu mehreren Aussichtsplattformen. Von April bis Ende Oktober präsentieren Falkner zweimal täglich außer montags ihre Greifvögel bei Flugvorführungen. Zum Auftakt oder Abschluss eines Besuches können sich Naturfreunde im Wildparkhaus am Eingang informieren. Schautafeln und multimediale Stationen klären über die Lebensräume Wald, Wiese, Feuchtgebiet und Steinbruch ebenso auf wie über den Naturpark Solling-Vogler. darüber hinaus ist in dem Gebäude die Tourist-Information untergebracht, die Informationen über Ausflugsmöglichkeiten und Wanderrouten in der Region bereithält.

Wildpark im Morgenlicht und zur Hirschbrunft

Ein Besuch im Wildpark ist zu jeder Jahreszeit reizvoll. Mehrmals im Jahr öffnet der Tierpark bereits am frühen Morgen, sodass Besucher das Erwachen der Natur im Morgenlicht erleben können. Ein besonderes Naturerlebnis ist die Brunft der Rothirsche im Herbst. Ab Mitte September finden dazu abendliche Führungen statt.

Der Wildpark ist ein Projekt der Niedersächsische Landesforsten und besteht bereits seit 1962.

Wildpark Neuhaus Wildpark 1

37603 Holzminden-Neuhaus

Tel: (05536) 960 99 80



Infos, Öffnungszeiten und Preise auf der Website des Parks

Karte: Wildpark Neuhaus

