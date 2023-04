Historische Eichenholzboote segeln von Worpswede nach Bremen

Stand: 29.04.2023 16:35 Uhr Mit dem Torfkahn durchs Teufelsmoor

Torfkähne haben von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts das Landschaftsbild im Teufelsmoor bei Worpswede geprägt. Heute sind sie vor allem eine beliebte Touristenattraktion. Alle drei Jahre macht sich eine kleine Armada der schweren schwarzen Eichenholzboote auf den Weg nach Bremen, um an eine alte Tradition zu erinnern: Aus dem Teufelsmoor wurde die Hansestadt mit dem damals wichtigen Brennstoff Torf versorgt. Früher wurden die Torfkähne gesegelt oder auch getreidelt, also vom Ufer aus gezogen. Heute sind die historischen Boote mit Motoren ausgestattet. Am Samstag brachten fast 20 Torfkähne ihre historisch gekleidete Besatzung von Worpswede im Landkreis Osterholz nach Bremen. Am Sonntag geht es wieder zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus