Affen, Zebras und Kängurus, aber auch Eulen, Wölfe und Esel: Auf dem 18 Hektar großen Gelände des Tierparks Ueckermünde leben mehr als 400 Tiere in naturnah gestalteten Gehegen.

Sowohl heimische Haus- und Wildtierarten als auch Exoten aus aller Welt tummeln sich im Stadtwald am Stettiner Haff. Einige Gehege dürfen die die Besucher betreten und kommen den Tieren so ganz nah. Zu den Attraktionen gehört neben der Anlage für Löwen die fast 5.000 Quadratmeter große Wolfsanlage. Sie bietet Besuchern die Möglichkeit, die Tiere von verschiedenen Punkten aus zu beobachten. Täglich laden die Tierpfleger im Freigelände zu Fütterungen verschiedener Tiere ein.

Hechte und Karpfen ganz nah

Eine weitere Besonderheit des Tierparks Ueckermünde ist das Haff-Aquarium. In fünf Aquarien leben Fische wie Flussbarsche, Welse, Rotfedern, Hechte und Ostseeschnäpel. In das größte Becken passen 9.000 Liter Wasser. Bei Kindern besonders beliebt ist das Streichelbecken mit Karpfen.

Streichelzoo und Projekte in der Zooschule

An drehbaren Wissenstafeln auf dem Zoogelände können Kinder zudem Spannendes über die im Zoo lebenden Tiere erfahren. Mehrere Spielplätze und ein Streichelzoo mit Zwergziegen richten sich ebenfalls an die jüngsten Zoobesucher. Eine Zooschule bietet Unterrichtsprojekte für Schulklassen aller Altersstufen an. Darüber hinaus gibt der Tierpark einen Einblick in alte landwirtschaftliche Traditionen - mit Erntemaschinen und einer Bockwindmühle.

Tierpark Ueckermünde Chausseestraße 76

17373 Ueckermünde

Tel. (039771) 54 94 10



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Tierparks

