Stand: 23.12.2024 18:13 Uhr Ueckermünde und Neustrelitz: Tierparks mit hohen Besuchszahlen

Rund 100.000 Menschen haben in diesem Jahr den Tierpark in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) besucht. Das sind etwa 20.000 weniger als im Rekordjahr 2022. Etwa ein Drittel kommt aus Polen, vor allem aus der Region um Stettin, so die Leiterin des Tierparks Katrin Töpke. Im kommenden Jahr ist geplant, 7.000 neue Laubbäume für einen Klimawald zu pflanzen, der von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz gefördert wird. Auch der Startschuss für den Bau eines Pandageheges könnte 2025 fallen. Dafür brauche es laut Töpke jedoch Fördermittel. Im Tiergarten in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) waren dieses Jahr rund 80.000 Gäste. Eine neue Attraktion soll ein Gehege für Mufflons werden, dessen Bau für das kommende Jahr geplant ist.

