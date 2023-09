Nordsee-Aquarium Borkum: Dicht bei den Fischen Stand: 13.09.2023 14:01 Uhr Austern, Seesterne und Quallen: Im Aquarium auf der Insel Borkum lernen Besucher verschiedene Lebensbereiche vom Hafenbecken bis zu den Muschelbänken kennen.

Was schwimmt weit draußen in der offenen Nordsee - und wer lebt im Hafenbecken? Das zeigt das Nordsee-Aquarium auf Borkum, der westlichsten Ostfriesischen Insel. Besucher lernen unterschiedliche Lebensräume des Ökosystems Nordsee kennen und bekommen Einblicke in die Unterwasserwelten rund um und vor Borkum.

Was lebt im Hafenbecken?

Insgesamt 16 Themenbereiche werden jeweils in einem eigenen Becken präsentiert - vom Borkum Riff über das Hafenbecken bis zum Watt und offenen Meer. Die Ausstellung beginnt mit den Themen Yachthafen, Priel, an den Buhnen und Muschelbänken. Dabei zeigt die Ausstellung, welche Bedingungen in den unterschiedlichen Lebensräumen herrschen und welche Tiere und Pflanzen sich dort angesiedelt haben.

Eine Ausstellung mit verschiedenen Themenbereichen

Fische vom Aal bis zum Wolfsbarsch, Muscheln, Quallen und Krebstiere, Schnecken und Blumentiere wie Seeanemonen sowie viele Kleinstlebewesen bevölkern die Becken. Auf Schautafeln werden die Lebewesen und die Ökosysteme, in denen sie leben, vorgestellt. Weitere Themen sind die Entstehung der Nordsee vor rund 200 Millionen Jahren, Veränderungen durch den Klimawandel und die Überfischung der Meere.

