Stand: 17.01.2022 11:57 Uhr Anreise nach Rügen

Mit dem Auto erreichen Urlauber Rügen von Stralsund aus über den Rügendamm oder die Rügenbrücke. Allerdings sind beide Strecken in der Hochsaison meist sehr frequentiert, sodass es zu Staus kommen kann. Alternativ gibt es in der Hauptsaison von April bis Oktober die Möglichkeit, mit der Autofähre nach Rügen überzusetzen. Die Fähre startet im 20- bis 30-Minuten-Takt in Stahlbrode südöstlich von Stralsund und fährt nach Glewitz im Süden der Insel. Die Fahrt dauert etwa 15 Minuten.

Mit der Bahn gibt es aus vielen deutschen Städten Direktverbindungen nach Rügen. Es verkehren sowohl ICE als auch IC und Regionalzüge. Fernbuslinien fahren ebenfalls mehrere Orte auf Rügen an.

Karte: Sehenswertes auf Rügen und Hiddensee

