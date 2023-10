Dollard-Route: Radtour im deutsch-holländischen Grenzgebiet Stand: 11.10.2023 10:32 Uhr Die Rundstrecke verläuft rund 300 Kilometer durch das Grenzgebiet. Auf deutscher Seite liegen unter anderem Emden und Leer an der Route, in den Niederlanden mehrere hübsche, kleine Orte.

Eine Radtour unter dem Meeresspiegel? Auf der Dollard-Route im Grenzgebiet zu den Niederlanden ist das möglich. Der niedrigste Punkt der Tour liegt fünf Meter unter dem Meeresspiegel, der höchste gerade einmal neun Meter darüber. Wer hier radelt, braucht also keine Angst vor anstrengenden Steigungen zu haben. Allerdings kann es auch im flachen Land an der Nordseeküste mühsam werden, wenn Radlern der Wind ungebremst entgegenweht.

Mit dem Rad aufs Schiff

Wer in Emden startet, kann zunächst eine knapp anderthalbstündige Schifffahrt über die Nordseebucht Dollart genießen. Ziel ist das niederländische Städtchen Delfzijl am westlichen Ufer des Dollarts, den unsere Nachbarn mit d schreiben - also Dollard. Die Fähre verkehrt von Mai bis September. Obwohl Delfzijl nur rund 25.000 Einwohner hat, gehört es zu den wichtigsten Seehafen-Städten der Niederlande. Von dort sind es nur wenige Kilometer in die Nachbarstadt Appingedam, einem typisch niederländischen Ort mit einer hübschen Altstadt. Wer die kleinen Gassen und Häuser vom Wasser aus anschauen möchte, kann von Mai bis September eine Grachtenfahrt machen.

Kleine Orte zwischen Wiesen und Kanälen

Die Tour führt durch die charakteristische Landschaft dieser Region: Wiesen und Felder, durchzogen von Entwässerungskanälen, mit Windmühlen, Schöpfwerken und Schleusen. An den wenigen Straßen der dünn besiedelten Gegend stehen nur ab und zu Häuser. Nach einer etwa 50 Kilometer langen Runde durch das Hinterland kommt die Route bei Termunterzijl an den Dollart zurück. Die Endung -zijl ist das holländische Wort für Siel und findet sich in vielen Ortsnamen an der Küste, entsprechend den deutschen Sielorten wie Harlesiel oder Greetsiel.

Das nächste größere Städtchen, Winschoten, befindet sich wieder im Binnenland. Es ist der Mittelpunkt der Region und bietet neben vielen Geschäften auch mehrere Grünanlagen. Bei Bad Nieuweschans, das seinen Status als Kurort einer Salzwasserquelle verdankt, erreicht die Dollard-Route die deutsche Grenze. Wer hier vorbeikommt, kann einen Spaziergang über den schmalen Bretterpfad zum sogenannten Kiekaaste, einem Vogelbeobachtungs- und Aussichtspunkt mitten im Dollart, einplanen.

An der Ems durch das Rheiderland

Kurz hinter der Grenze liegt Bunde, das ebenso zum Rheiderland gehört wie der nächste Ort Weener. Die Radtour führt am Naturschutzgebiet Alte Ems entlang und erreicht bald den Fluss, der hier von der längsten Eisenbahn-Klappbrücke Deutschlands, der Friesenbrücke, überquert wird. Seit einem Schiffsunfall im Dezember 2015 kann die Brücke jedoch nicht genutzt werden, bis Ende 2024 soll ein Neubau fertiggestellt sein. Bis dahin bringt im Sommer eine kleine Fußgängerfähre, die auch Fahrräder mitnimmt, Radler über die Ems. Sie fährt allerdings unregelmäßig und nur auf Abruf.

Weener und ein Abstecher nach Leer

Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert prägen die hübsche Innenstadt von Weener. Die historische Sankt-Georgs-Kirche gibt es sogar seit fast 800 Jahren. Musikfreunde können einen Besuch des Organeums einplanen und dort alles über die ausgestellten historischen Tasteninstrumente erfahren. Die nächsten Kilometer bleiben Radler direkt am westlichen Ufer der Ems. Wer mag, kann den Fluss überqueren, um in Leer eine Rast einzulegen. Die beschilderte Strecke führt weiter nach Norden - an Kanälen entlang, durch Wiesen und kleine Dörfer.

Mit dem Schiff zurück nach Emden

Die Rundreise endet wieder mit einer Schifffahrt. Von Ditzum aus können Radler an manchen Tagen mit der "Dollard" direkt zurück nach Emden übersetzen. Mehrfach täglich pendelt außerdem eine kleine nostalgische Wagenmotorfähre, die 1926 gebaut wurde, in 20 Minuten nach Petkum am gegenüberliegenden Ufer der Ems. Von dort sind es noch rund sieben Kilometer bis in die Emder Innenstadt.

Verlängerung auf die Insel Borkum

Neben dieser Basisrunde führt die Dollard-Route von Delfzijl aus auch über knapp 70 Kilometer in nördlicher Richtung nach Eemshaven und dann mit der Fähre auf die Insel Borkum. Weitere Informationen, Fahrpläne und detaillierte Karten sind auf der Website der Dollard-Route zu finden.

