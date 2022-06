Stand: 02.06.2022 12:16 Uhr Mühle und Mäuse in Lechtingen

Wo es Getreide gibt, gibt es auch Mäuse. So liegt die Idee nahe, neben einer Windmühle ein Mausefallen-Museum einzurichten. Wer die Windmühle Lechtingen in Wallenhorst nördlich von Osnabrück besucht, sollte das unscheinbare Trafo-Häuschen wenige Schritte neben der prächtigen Mühle nicht übersehen. Dort zeigt ein kleines Museum rund 120 Mausefallen aus aller Welt. Die Mühle hat regelmäßig geöffnet und beteiligt sich auch am Deutschen Mühlentag, der jährlich am Pfingstmontag stattfindet.

Karte: Mühle Lechtingen

