Museumsdorf Cloppenburg: Sonderschau zum 100. Geburtstag Stand: 13.08.2022 13:23 Uhr Das Museumsdorf Cloppenburg feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass gibt es in dem Freilichtmuseum eine Sonderausstellung.

1922 wurde der Grundstock für eines der bekanntesten Museen Niedersachsens gelegt, die Fertigstellung folgte in der 1930er-Jahren. Es bietet den Besucherinnen und Besuchern eine Zeitreise in die ländliche Welt Nordwestdeutschlands von der frühen Neuzeit bis fast in die Gegenwart. Auf 25 Hektar stehen rund 50 historische Gebäude, darunter drei Windmühlen. Seit einigen Jahren gibt es auch eine originalgetreu wieder aufgebaute Dorfdisco aus den 1970er-Jahren zu sehen. Beim Blick zurück sind in der Sonderausstellung auch die Anfänge des Museumsdorfes in der NS-Zeit ein wichtiges Thema.

VIDEO: Freilichtmuseum Cloppenburg feiert 100. Geburtstag (09.06.2022) (3 Min)

Vorbild für viele Freilichtmuseen in Deutschland

Nach Angaben der Verantwortlichen ist das Museumsdorf Cloppenburg das älteste Freilichtmuseum in Dorfform, das nach wissenschaftlichen Kriterien geführt wird. Es ist Vorbild für viele Freilichtmuseen in Deutschland, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind. Seit der Eröffnung im Jahr 1936 waren rund 16 Millionen Menschen zu Gast im Museumsdorf. Träger der Einrichtung ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung des Landes Niedersachsen, die vom Landkreis Cloppenburg, der Stadt Cloppenburg und dem Landkreis Vechta unterstützt wird.

