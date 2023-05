Wurster Land: An der grünen Nordseeküste bei Bremerhaven Stand: 08.05.2023 12:09 Uhr Flach, grün, erholsam: An der Wurster Nordseeküste ist Hektik ein Fremdwort. Wer hier zwischen Bremerhaven und Cuxhaven seinen Urlaub verbringt, findet viel Ruhe, Natur und Entspannung.

Weite, Wiesen und das Meer immer in der Nähe: So sieht die gut 30 Kilometer lange Wurster Nordseeküste aus. Sie lädt zu langen Spaziergängen auf dem Deich oder durch das Wattenmeer, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Am Kutterhafen von Dorum-Neufeld informiert ein Nationalpark-Haus über diesen faszinierenden Naturraum. Neufeld ist das touristische Zentrum der Region, die besonders von Campern geschätzt wird. Zahlreiche Plätze liegen teils noch vor dem Deich - Meerblick inklusive. Ein modernes Wellenbad mit Innen- und Außenbereich bietet in Dorum-Neufeld auch bei Ebbe oder schlechtem Wetter Badespaß.

Kutterhäfen und Leuchttürme

In den Kutterhäfen von Spieka-Neufeld, Dorum-Neufeld und Wremen legen Fischerboote an, wenn sie mit ihrem Fang von der Nordsee zurückkehren. Wer Glück hat, kann frische Krabben direkt von Bord kaufen. Auch die beiden Leuchttürme des Wurster Landes lohnen einen Besuch: der gut 37 Meter hohe Obereversand und der nur zehn Meter niedrige Kleine Preuße in Wremen.

Das politische und wirtschaftliche Zentrum der Region ist Dorum. Neben Rathaus und Einkaufsmöglichkeiten gibt es dort ein Deichmuseum. Es zeigt, wie die Menschen an der Küste seit Jahrhunderten einen mühsamen Kampf gegen die Naturgewalten führen und versuchen, dem Meer Meter für Meter Land abzuringen.

Strände mir grünen Wiesen

Wremen im Süden der Wurster Nordseeküste liegt als einziger größerer Ort direkt am Meer. Mit dem Kuriosen Muschel-Museum und dem Museum für Wattfischerei widmen sich auch dort zwei Einrichtungen der maritimen Tradition der Gegend. An den Stränden gibt es grüne Wiesen statt Sand. Das Wasser bleibt lange flach und bietet so ideale Bedingungen für Familien mit kleinen Kindern.

Wursten wie Wurst? Wer bei dem ungewöhnlichen Namen Wurster Nordseeküste an Würste denkt, liegt falsch. Vielmehr kommt er von Wurt oder Warft, den von Menschen aufgeschichteten Erdhügeln, die vor Sturmfluten schützen sollten. Bereits vor 2.000 Jahren siedelten die "Wurtsassen" in der Region auf diesen Hügeln.

Karte: Wurster Nordseeküste

