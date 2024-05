Hemmoor: Kreidesee und Schwebefähre Stand: 21.05.2024 16:01 Uhr Zwei Besonderheiten ziehen Besucher nach Hemmoor im Cuxhavener Land: Der bei Tauchern und Anglern beliebte Kreidesee, das Relikt einer Zementfabrik, und die historische Schwebefähre über die Oste.

Hemmoor wurde wegen seiner Zementfabrik bekannt, die von 1866 bis 1983 Millionen Tonnen des Baustoffs produzierte und über die Oste in alle Welt exportierte. Unter anderem wurden damit das Chilehaus und der Alte Elbtunnel in Hamburg, das Reichstagsgebäude in Berlin sowie Teile der Freiheitsstatue in New York gebaut. Ein kleines Museum am See erinnert an das Werk, das einst Tausende Menschen aus der Region beschäftigte. Es zeigt auch eine Schute aus dem Jahr 1925, auf der Zement zum Hamburger Hafen transportiert wurde. Inzwischen wurde die Fabrik komplett abgerissen.

Angeln und Tauchen im Kreidesee

Der Kreideabbau hinterließ einen großen Krater, der sich später mit Grundwasser füllte. Heute sind der See und das umliegende Gelände ein großer Naturpark mit Ferienunterkünften, der Angler und Taucher anlockt. In dem bis zu 60 Meter tiefen, klaren Wasser des Kreidesees finden Taucher Trümmer der Zementfabrik, einen Lastwagen und sogar ein Flugzeug. Für Anfänger ist das Gewässer allerdings ungeeignet, in dem kalten Wasser sind schon mehrfach Taucher verunglückt. Baden ist im See nicht erlaubt.

Schwebefähre: Industriedenkmal an der Oste

Die Schwebefähre über die Oste wurde 1909 eingeweiht. Nach dem Bau einer Brücke 1974 wurde sie stillgelegt und sollte abgerissen werden. Doch das konnte verhindert werden. Stattdessen wurde sie als technisches Baudenkmal unter Schutz gestellt. Im Oktober 1975 gründete sich die Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor. Sie übernahm den Betrieb für touristische Zwecke. Nach mehreren Sanierungen verkehrt die Fähre heute wieder regelmäßig von April bis Oktober. Ein kleines Museum dokumentiert die Geschichte der Fähre anhand von Fotos, Tastobjekten und historischem Filmmaterial.

Attraktive Region zum Radfahren

Auch für Radfahrer ist die Region rund um Hemmoor ideal. Gleich mehrere Fernradwege wie der Elberadweg, der Nordseeküstenweg und der der Oste-Radweg führen durch die Samtgemeinde. Auch die gut 50 Kilometer lange Obstgarten-Route verläuft durch Hemmoor, sie ist besonders zur Blütezeit im Frühjahr attraktiv.

Karte: Hemmoor: Kreidesee und Schwebefähre

