Stand: 25.04.2018 16:25 Uhr Maritime Entdeckungstour in Rostock

Mit der besten europäischen Sammlung von Handelsschiffen des 20. Jahrhunderts gehört das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums Rostock zur Europäischen Route der Industriekultur (ERIH) - einem Netzwerk der wichtigsten Standorte des industriellen Erbes in Europa. Mittelpunkt der Ausstellung ist der Hochseefrachter "Traditionsschiff Typ Frieden", der an der Warnow liegt. In den Laderäumen des Schiffes präsentiert das Museum die Geschichte des Schiffsbaus und der Seefahrt in der Ostsee mit dem Schwerpunkt DDR.

Noch viel spannender ist der Frachter selbst. Ob im Maschinenraum, auf der Brücke oder im Hospital - Besucher bekommen stets einen realistischen Eindruck davon, wie das Leben an Bord ausgehen hat, als das Schiff unter dem Namen "Dresden" von 1958 bis 1969 zur See fuhr. Besonders beliebt - nicht nur bei Kindern - ist die Miniport-Anlage: Im Rumpf des Frachters können Besucher ferngesteuerte Schiffsmodelle über eine Wasserfläche flitzen lassen. Ein Rundgang durch das 157 Meter lange Schiff dauert mindestens zwei Stunden.

Historisches lebendig präsentiert

Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock Schmarl-Dorf 40 (IGA-Park)

18106 Rostock

Tel. (0381) 12 83 13 64

weitere Infos auf der Website des Museums

Rund um die "Frieden" liegen weitere Schiffe, technische Geräte und Seezeichen im Freigelände des Museums. Dazu gehören der Schwimmkran "Langer Heinrich", das einzigartige Betonschiff "Capella", das Hebeschiff "1. Mai" und das Dampfschiff "Saturn". Zusammen mit einer historischen Slipanlage und anderen maritimen Großobjekten vermitteln sie einen lebendigen Eindruck von der Welt der Schifffahrt im vergangenen Jahrhundert.

