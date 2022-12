Eisbaden: Gesundes Winterbad mit Tradition Stand: 30.12.2022 12:20 Uhr Wenn die Temperaturen Richtung null Grad sinken, hat das Eisbaden oder Winterbaden an den Küsten im Norden Saison. Mutige wagen sich dann ins kalte Meer, Schaulustige verfolgen das Spektakel.

Eisbaden und Winterbaden hat an Nord- und Ostsee in einigen Seebädern eine lange Tradition. Ein Höhepunkt in vielen Orten ist das Neujahrsbaden am 1. Januar. Kleinere oder größere Gruppen von Menschen in Bademontur begeben sich ins kalte Wasser, während andere dick eingepackt am Strand stehen und frierend das Schauspiel beobachten. Der Begriff Eisbaden bezeichnet strenggenommen das Baden in gefrorenen Gewässern. Winterbaden dagegen bezieht sich auf das kalte Halbjahr von Herbst bis Frühjahr. Die meisten Winterbadenden gehen das ganze Jahr über ins Meer und trainieren regelmäßig.

Eisbaden ist gut für Immunsystem und Psyche

Das Bad im eisigen oder kalten Wasser dauert von einigen Sekunden bis zu wenigen Minuten. Winterbadende schwören auf die gesundheitlichen Effekte. Der Wechsel von Kälte und Wärme stärkt die Gefäße und das Immunsystem. Der Kälteschock hat auch positive Auswirkungen auf die Psyche, denn er setzt Adrenalin und Endorphine frei, die ein euphorisches Glücksgefühl auslösen. Kaltbaden ist allerdings nur für gesunde Menschen geeignet, für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es tabu. Außerdem gilt: Nicht zu lange im kalten Wasser bleiben und danach nicht zu schnell wieder aufwärmen.

Weitere Informationen Winter- oder Eisbaden: Worauf muss ich achten? Eisbaden oder Winterbaden ist gut für Körper und Seele. Es gibt aber einige Regeln dabei zu beachten. mehr

Wo findet Winterbaden in Norddeutschland statt?

Neujahrsbaden, Anbaden oder Winterbaden gibt es in vielen Gewässern im Norden. Besonders an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns hat das Baden in der kalten Ostsee und in Seen Tradition. Der Tourismusverband gibt eine Übersicht der Veranstaltungen in den Seebädern und Orten. Eine Auswahl.

Boltenhagen : Jedes Jahr am 1. Januar stürzen sich gleich neben der Seebrücke des Ostseebades Hunderte ins kalte Wasser - und das in Verkleidung. Das diesjährige Motto: "Wie in den guten alten Zeiten! 220 Jahre Seebad".

: Jedes Jahr am 1. Januar stürzen sich gleich neben der Seebrücke des Ostseebades Hunderte ins kalte Wasser - und das in Verkleidung. Das diesjährige Motto: "Wie in den guten alten Zeiten! 220 Jahre Seebad". Prerow : Der Tauchsportclub "Darßer Strandpiraten" hat das Eisbaden in der Region FischIand-Darß-Zingst vor einigen Jahren wiederbelebt. Mittlerweile tauchen Hunderte am Neujahrstag am Nordstrand bunt verkleidet ab.

: Der Tauchsportclub "Darßer Strandpiraten" hat das Eisbaden in der Region FischIand-Darß-Zingst vor einigen Jahren wiederbelebt. Mittlerweile tauchen Hunderte am Neujahrstag am Nordstrand bunt verkleidet ab. Mirow : Schon seit 40 Jahren, nämlich seit 1982, geht es in der Mecklenburgischen Seenplatte jedes Jahr am 1. Januar um 14 Uhr in das kalte Wasser des Mirower Sees.

: Schon seit 40 Jahren, nämlich seit 1982, geht es in der Mecklenburgischen Seenplatte jedes Jahr am 1. Januar um 14 Uhr in das kalte Wasser des Mirower Sees. Karlshagen : Das Neujahrsbaden in dem Ostseebad auf Usedom hat mittlerweile Tradition. Das Motto dieses Jahr: "Kunterbunt ins Meer".

: Das Neujahrsbaden in dem Ostseebad auf Usedom hat mittlerweile Tradition. Das Motto dieses Jahr: "Kunterbunt ins Meer". Kühlungsborn : Am 1. Januar treten Hunderte Badende zum Neujahrsanbaden in traditionellen Badeanzügen an der Seebrücke an.

: Am 1. Januar treten Hunderte Badende zum Neujahrsanbaden in traditionellen Badeanzügen an der Seebrücke an. Warnemünde : Der Winterschwimm-Verein Rostocker Seehunde lädt regelmäßig zum Winterbaden von Ende September bis Ende April, auch zu Weihnachten, Silvester und Neujahr.

: Der Winterschwimm-Verein Rostocker Seehunde lädt regelmäßig zum Winterbaden von Ende September bis Ende April, auch zu Weihnachten, Silvester und Neujahr. Heiligendamm : Im ältesten deutschen Seebad steigen im Winter regelmäßig Mutige ins Meer. Das Eisbaden wird auch zu Heilzwecken in einer der Kliniken angeboten.

: Im ältesten deutschen Seebad steigen im Winter regelmäßig Mutige ins Meer. Das Eisbaden wird auch zu Heilzwecken in einer der Kliniken angeboten. Binz : Beim alljährlichen Binzer Eisbaden im Februar geht es nach dem kalten Bad zum Aufwärmen in einen an den Strand gekarrten Saunawagen. Am 4. Februar 2023 heißt es "aB INZ Wasser!" am Strand unterhalb vom Kurplatz mit Musik und Unterhaltung.

: Beim alljährlichen Binzer Eisbaden im Februar geht es nach dem kalten Bad zum Aufwärmen in einen an den Strand gekarrten Saunawagen. Am 4. Februar 2023 heißt es "aB INZ Wasser!" am Strand unterhalb vom Kurplatz mit Musik und Unterhaltung. Ahlbeck und Koserow: Das Winterbadespektakel auf Usedom mit buntem Programm findet in den Seebädern Ahlbeck und Koserow am 25. Februar 2023 statt. Treffpunkt ist jeweils die Seebrücke.

