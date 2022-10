Pietzmoor: Stilles Naturparadies in der Lüneburger Heide Stand: 20.10.2022 14:46 Uhr Am Rand des Naturparks Lüneburger Heide liegt das Pietzmoor. Wo bis in die 60er-Jahre Torf abgebaut wurde, führen heute Rundwanderwege auf Bohlen durch die stille Moorlandschaft.

von Janine Kühl, NDR.de

Wer an die Lüneburger Heide denkt, hat zumeist leuchtende Heideflächen, Wacholderbüsche und Bienenkörbe vor Augen. Doch auch Moore sind typisch für diese Region. Durch den massiven Torfabbau über Jahrhunderte ist von den meisten jedoch nicht viel übrig geblieben. Auch im Pietzmoor am südlichen Rand des Naturparks Lüneburger Heide haben der planmäßige Torfabbau und die Entwässerung ihre Spuren hinterlassen. Erste Bemühungen zur Renaturierung des Hochmoores südöstlich von Schneverdingen begannen in den 1970er-Jahren.

Erlebnispfad durch eine ungewöhnliche Landschaft

Heute führt ein Naturerlebnispfad durch die zweieinhalb Quadratkilometer große Fläche. Auf zwei ausgeschilderten Rundwanderwegen von 4,5 und 7 Kilometern Länge können Besucher die ungewöhnliche Landschaft erkunden. An zehn Stationen informieren gut verständliche Schautafeln über die Entstehung, Geschichte und Biologie des Pietzmoors. Für den kürzeren Rundweg sollte man etwa anderthalb Stunden einplanen.

In regelmäßigen Abständen laden Bänke neben dem Bohlenweg zum Ausruhen ein. Vor allem zum Beobachten der hier lebenden Enten, Kraniche und Libellen lohnt es sich, ein Fernglas mitzunehmen. Und mit etwas Glück bekommt man sogar so scheue Bewohner wie Moorfrosch oder Birkhuhn zu Gesicht.

Karte: Hier liegt das Pietzmoor

Das Pietzmoor Anfahrt

An der L 170 (Heberer Straße) von Schneverdingen in Richtung Soltau liegen kurz vor der Ortschaft Heber zwei Parkplätze, von denen aus man in wenigen Minuten ins Pietzmoor gelangt.



Führungen und weitere Informationen

Schneverdingen Touristik GmbH

Rathauspassage 18

29640 Schneverdingen

Tel. (05193) 93 80 80

Die Lüneburger Heide Die Heide: Naturpark aus Menschenhand Natürliche Heideflächen sind in Mitteleuropa selten. Der Naturpark Lüneburger Heide wurde von Menschen geschaffen. mehr Schneverdingen: Stadt der Heideblüte Mitten im Naturpark Lüneburger Heide gelegen, ist Schneverdingen ein idealer Ausgangspunkt, um die umliegende Landschaft zu erkunden. Im Heidegarten der Stadt blüht es ganzjährig. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 22.10.2022 | 18:00 Uhr