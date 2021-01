Geesthacht: Industriekultur von Dynamit bis Atomkraft Stand: 11.01.2021 17:04 Uhr Mit Geesthacht an der Elbe verbinden viele das Kernkraftwerk Krümmel. Doch nicht nur dieses technische Bauwerk hat den Ruf der Stadt geprägt. Es gibt viele weitere - historische und moderne.

Stattliche 142 Kilometer fließt die Elbe von Geesthacht noch, bevor sie in die Nordsee mündet. Die Auswirkungen von Ebbe und Flut reichen jedoch bis zu der südöstlich von Hamburg gelegenen Stadt. Um den Einfluss der Gezeiten auf die mittlere und obere Elbe zu begrenzen und die Bedingungen für den Schiffsverkehr zu verbessern, wurde ab 1957 ein riesiges Stauwehr gebaut. Es hält den Wasserpegel der Elbe oberhalb der Stadt konstant bei etwa vier Metern über Normalnull. Schiffe können das Hindernis in einem Schleusenkanal mit zwei rund 250 Meter langen Schleusenkammern umfahren.

Eine große Treppe für die Fische

Für Fische bleibt die Staustufe ein großes Hindernis. 2010 wurde daher eine 550 Meter lange und 45 Meter breite Fischtreppe errichtet, die eine kleinere alte Treppe ersetzte. Sie erleichtert insbesondere kleineren Fischen wie Stichling und Stint den Weg in den Oberlauf der Elbe. Biologen und Fischereiökologen haben rund 50 verschiedene Fischarten an der Treppe gezählt, darunter auch Lachse und sogar sibirische Störe.

Oldtimer auf Schienen

Historische Gebäude gibt es in Geesthacht, das zum Herzogtum Lauenburg gehört, nur wenige. Nachdem bereits 1928 ein Großbrand die Altstadt schwer beschädigt hatte, wurde sie im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Dafür befindet sich in einem Lokschuppen beim Bahnhofsgebäude eine Sehenswürdigkeit der Industriekultur: Dort macht "Karoline" Besuchern Dampf. Die Lok von 1945 gehört zu einer Baureihe, die für die Dänische Staatsbahn zum Einsatz auf großen Rangierbahnhöfen entwickelt wurde. Seit 1980 ist "Karoline" im Besitz der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn. Mehrmals im Jahr geht es ganz stilecht in historischen Waggons vom Geesthachter Bahnhof zum Bahnhof Bergedorf Süd oder nach Krümmel.

Alfred Nobel erfand in Geesthacht das Dynamit

In einem alten historischen Fachwerkgebäude, dem Krügerschen Haus, informiert die Stadt Geesthacht über ihre Geschichte. Exponate und Filme dokumentieren das Leben der ersten Siedler und die Besetzung der Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch ein vielfach unbekanntes Kapitel der Stadtgeschichte wird hier behandelt: In Geesthacht erfand Alfred Nobel das Dynamit und gründete seine erste Sprengstofffabrik, die den Grundstein seines Vermögens bildete. Über das Wirken des Schweden an der Elbe informiert das Industriemuseum Geesthacht.

Das Atomkraftwerk Krümmel wird abgebaut

Teil der Stadtgeschichte von Geesthacht ist auch das Kernkraftwerk Krümmel. Der Siedewasserreaktor war ab 1984 in Betrieb und unter anderem wegen mehrerer Störfälle umstritten. 2011 wurde er endgültig stillgelegt. Doch es wird noch bis 2036 dauern, bis alle radioaktiven Stoffe umgelagert und das Atomkraftwerk komplett abgebaut ist.

Unterwegs auf der Route der Industriekultur

Eine Route der Industriekultur verbindet diese und viele weitere industrielle Stätten in und um Geesthacht. Sie führt zu insgesamt 20 Stationen, von den Ruinen der Pulverfabrik Düneberg im Westen bis zur Dynamitfabrik im Osten. Ein Faltblatt stellt alle Orte mit Foto und kurzem Text vor.

