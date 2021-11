Hamburgs Weihnachtsmärkte öffnen wieder Stand: 05.11.2021 11:39 Uhr Nachdem die Weihnachtsmärkte im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen mussten, freuen sich viele Hamburger, dass die gemütlichen Advents-Treffpunkte 2021 wieder stattfinden dürfen.

Die meisten Märkte sind - unter Einhaltung der üblichen Abstandsregeln und Maskenpflicht - frei zugänglich. Für den Verzehr von Speisen und Getränken gelten die Corona-Regelungen der Gastronomie, diese Bereiche sind abgetrennt. Dort entscheiden die Betreiber, ob sie die 3-G- oder 2-G-Regeln anwenden. Mehrere Betreiber haben sich auch für eine pauschale 2-G-Regelung für den gesamten Markt entschieden - in diesen Fällen haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Markt. Ein Überblick.

Historischer Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus

Ein Wiener Caféhaus im Jugendstil, historische Verkaufswagen sowie ein Karussell aus den 20er-Jahren sind die Besonderheiten des historischen Weihnachtsmarkts von Roncalli auf dem Rathausmarkt. Mit seinem nostalgischen Flair ist er besonders stimmungsvoll. Im Angebot: zahlreiche Leckereien, Geschenkartikel sowie Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, der Lausitz und Tirol, wenig Massenware. An einigen Buden können Besucher miterleben, wie die Produkte entstehen.

Wo: Rathausmarkt

Termin: 22. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: tgl. 11-21 Uhr

Corona-Regeln: Zutritt zu den Ständen frei, gastronomischer Bereich nach 2-G-Regel

"Weißer Zauber" am Jungfernstieg

Schlichte weiße Pagodenzelte, schön illuminiert und mit weißen Sternen gekrönt: Der Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg setzt bewusst einen Kontrast zu den üblichen rustikalen Weihnachtsbuden. Mehr als 80 Händler bieten Kunsthandwerk, Spielwaren und Dekoratives.

Wo: Jungfernstieg

Termin: 18. November bis 29. Dezember, am 21. November sowie 24./25. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten: tgl. 11-21 Uhr, Fr/Sa bis 22 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr

Besonderheiten: historisches Riesenrad aus dem Jahr 1926

Corona-Regeln: Markt frei betretbar, Speisenverzehr an Tischen nach Registrierung mit Luca-App, Glühwein-Ausschank in abgetrennten Bereichen, dort gilt die 2-G-Regel

Weihnachtsmärkte rund um die Mönckebergstraße

Links und rechts von Hamburgs wichtiger Einkaufsmeile laden gleich drei Weihnachtsmärkte zum Bummeln ein. Entlang der Spitalerstraße reihen sich Buden mit Geschenkartikeln und weihnachtlichen Spezialitäten. Im nostalgischen Weihnachtsdorf am Gerhard-Hauptmann-Platz zeigen Kunsthandwerker ihr Können, außerdem gibt es dort ein großes gastronomisches Angebot. Rund um die Petrikirche lockt ein weiterer kleiner Markt mit Kinderkarussell und Schaukästen, die Szenen aus verschiedenen Märchen zeigen.

Wo: Mönckebergstraße zwischen Petrikirche, Gerhart-Hauptmann-Platz und Spitalerstraße

Termin: 22. November bis 30. Dezember, Spitalerstraße bereits ab 18. November

Öffnungszeiten:

Spitalerstraße: tgl. 10-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, 25. Dezember geschlossen

Gerhart-Hauptmann-Platz: tgl. 10-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, 25. Dezember geschlossen

Rund um die Petrikirche: tgl. 10.30-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, 25. Dezember geschlossen

Corona-Regeln: Petrikirche: Corona-Regelung noch offen, Gerhart-Hauptmann-Platz: Zugang nach dem 2-G-Prinzip, Spitalerstraße: 2-G-Regel an den Glühweinständen

Weihnachtsparade fällt 2021 noch aus

Die traditionelle Weihnachtsparade an den Advents-Sonnabenden mit Musik und weihnachtlichen Figuren findet 2021 noch nicht wieder statt.

Santa Pauli: Der etwas andere Weihnachtsmarkt

Weihnachten auf der "sündigen Meile" ist natürlich nicht ganz jugendfrei, denn im Angebot sind dort auch erotische Geschenkideen und eine tägliche Stripshow. Sie startet stündlich ab 19 Uhr, ist gratis und hat mit einem Menstrip auch für Frauen etwas zu bieten. In der Glühweinapotheke können sich Besucher ihren eigenen Glühwein mischen. Ansonsten lockt der Kiezmarkt mit klassischen Weihnachtsbuden und Live-Musik.

Wo: Spielbudenplatz

Termin: 15. November bis 23. Dezember, 21. November geschlossen

Öffnungszeiten: Mo-Mi 16-23 Uhr, Do 16-0 Uhr, Fr/Sa 13-1 Uhr, So 13-23 Uhr

Corona-Regeln: Der Zugang zum Markt ist nach dem 2-G-Prinzip geregelt.

Anfahrt: S 1/S 3 bis Reeperbahn oder U 3 bis St. Pauli

Weihnachtsmärkte in den Hamburger Stadtteilen

Neben den großen Märkten in der Innenstadt gibt es zahlreiche kleinere in verschiedenen Stadtteilen - eine Auswahl.

Hafencity (Überseequartier), kleiner Markt mit Eislaufbahn (für Kinder und Jugendliche kostenlos), Eisstockschießen, Adventsgewinnspiel und Kinder-Programm, Weihnachts-Lounge mit 2-G-Regelung. 22. November bis 30. Dezember, tgl. 12-20.30 Uhr, 24./25.12. geschlossen.

(Überseequartier), kleiner Markt mit Eislaufbahn (für Kinder und Jugendliche kostenlos), Eisstockschießen, Adventsgewinnspiel und Kinder-Programm, Weihnachts-Lounge mit 2-G-Regelung. 22. November bis 30. Dezember, tgl. 12-20.30 Uhr, 24./25.12. geschlossen. Fleetinsel , kleiner Markt mit vorwiegend kulinarischen Spezialitäten. Besonderheit sind die zwei weihnachtlich beleuchteten Segelschiffe. Corona-Regelung noch offen. 25. November bis 23. Dezember tgl. 12-21 Uhr

, kleiner Markt mit vorwiegend kulinarischen Spezialitäten. Besonderheit sind die zwei weihnachtlich beleuchteten Segelschiffe. Corona-Regelung noch offen. 25. November bis 23. Dezember tgl. 12-21 Uhr Gänsemarkt , gemütlicher kleiner Markt mit Weihnachtsdorf aus Lebkuchenhäuschen, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten. Corona-Regelung noch offen. 22. November bis 24. Dezember tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr

, gemütlicher kleiner Markt mit Weihnachtsdorf aus Lebkuchenhäuschen, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten. Corona-Regelung noch offen. 22. November bis 24. Dezember tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr Altona/Ottensen (Fußgängerzone vor dem Mercado), Kunsthandwerk, Kinder-Programm mit Musik-Mitmach-Theater. Besonderheit ist die Zwergenhütte, in der Kinder Selbstgebasteltes ohne Standgebühr verkaufen können (Anmeldung unter Tel. 040/398 68 40). Abgetrennter Gastronomiebereich mit 2-G-Regelung. 25. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 11-21 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr

(Fußgängerzone vor dem Mercado), Kunsthandwerk, Kinder-Programm mit Musik-Mitmach-Theater. Besonderheit ist die Zwergenhütte, in der Kinder Selbstgebasteltes ohne Standgebühr verkaufen können (Anmeldung unter Tel. 040/398 68 40). Abgetrennter Gastronomiebereich mit 2-G-Regelung. 25. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 11-21 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr Eimsbüttel (vor der Apostelkirche), familiärer Markt mit schöner Atmosphäre, Kinderprogramm und Live-Musik. Auf dem gesamten Markt gilt die 2-G-Regel. 18. November bis 22. Dezember Mo-Mi 14.30-21 Uhr, Do-Fr 14.30-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 21.11. nur 17-20 Uhr.

(vor der Apostelkirche), familiärer Markt mit schöner Atmosphäre, Kinderprogramm und Live-Musik. Auf dem gesamten Markt gilt die 2-G-Regel. 18. November bis 22. Dezember Mo-Mi 14.30-21 Uhr, Do-Fr 14.30-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 21.11. nur 17-20 Uhr. Eppendorf (Marie-Jonas-Platz), Punschhütte und kleines Kulturprogramm. 2-G-Bereich mit Imbiss und Karussell sowie 3-G-Bereich mit kleinem Gastronomie-Angebot. 22. November bis 30. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 11-20 Uhr, 24.-26. Dezember geschlossen

(Marie-Jonas-Platz), Punschhütte und kleines Kulturprogramm. 2-G-Bereich mit Imbiss und Karussell sowie 3-G-Bereich mit kleinem Gastronomie-Angebot. 22. November bis 30. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 11-20 Uhr, 24.-26. Dezember geschlossen Niendorf (Tibarg), Nordischer Weihnachtsmarkt mit Holzhütten und Tipis. Corona-Regelung noch offen. 25. November bis 24. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, Heiligabend 11-13 Uhr

(Tibarg), Nordischer Weihnachtsmarkt mit Holzhütten und Tipis. Corona-Regelung noch offen. 25. November bis 24. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, Heiligabend 11-13 Uhr St. Georg , Schwul-lesbischer Weihnachtsmarkt "Winter Pride" mit Live-Musik an den Wochenenden. Auf dem gesamten Markt gilt das 2-G-Modell. 22. November bis 30. Dezember tgl. 12-2 22 Uhr, Fr/Sa bis 24 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

, Schwul-lesbischer Weihnachtsmarkt "Winter Pride" mit Live-Musik an den Wochenenden. Auf dem gesamten Markt gilt das 2-G-Modell. 22. November bis 30. Dezember tgl. 12-2 22 Uhr, Fr/Sa bis 24 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Wandsbek (Wandsbeker Markt), Weihnachtsdorf und 400 Quadratmeter große Eisbahn aus Kunststoff. Auf dem gesamten Markt gilt die 2-G-Regel. 5. November - 2. Januar tgl. 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 11-14 Uhr, 25./26.12. sowie Neujahr 14-21 Uhr

(Wandsbeker Markt), Weihnachtsdorf und 400 Quadratmeter große Eisbahn aus Kunststoff. Auf dem gesamten Markt gilt die 2-G-Regel. 5. November - 2. Januar tgl. 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 11-14 Uhr, 25./26.12. sowie Neujahr 14-21 Uhr Freilichtmuseum am Kiekeberg (Rosengarten-Ehesdorf), Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker mit mehr als 120 Anbietern sowie Kinderprogramm. Auf dem Gelände gilt die 3-G-Regel. 26.-28. November + 10.-12. Dezember Fr 14-20 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr. Eintritt: 7 Euro, Kinder frei

