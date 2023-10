Weihnachtsmärkte in Hamburg 2023: Wann öffnen sie? Stand: 25.10.2023 16:33 Uhr Da Heiligabend und der vierte Advent dieses Jahr auf denselben Tag fallen, ist die Adventszeit dieses Jahr besonders kurz. Deshalb öffnen einige Hamburger Weihnachtsmärkte dieses Jahr bereits etwas früher.

Glühweinduft, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk und vieles mehr: In Hamburg laden die Weihnachtsmärkte wieder dazu ein, sich auf die Adventszeit einzustimmen und nach schönen Geschenken zu suchen. Da die Adventszeit dieses Jahr relativ kurz ist und viele Händler noch immer mit den Einbußen während der Pandemie zu kämpfen haben, dürfen die Märkte teilweise bereits etwas früher öffnen.

Historischer Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus

Ein Wiener Caféhaus im Jugendstil, historische Verkaufswagen und ein Karussell aus den 20er-Jahren sind einige der Besonderheiten des historischen Weihnachtsmarkts von Roncalli auf dem Rathausmarkt. Mit seinem nostalgischen Flair ist er besonders stimmungsvoll. Im Angebot: zahlreiche Leckereien, Geschenkartikel sowie Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, der Lausitz und Tirol. An einigen Buden können Besucher miterleben, wie die Produkte entstehen. Dreimal täglich (um 16, 18 und 20 Uhr) schwebt der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten über den Markt und erzählt die Geschichte von seinem Rentier Rudolf.

Wo: Rathausmarkt

Termin: 27. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11-21 Uhr

"Weißer Zauber" am Jungfernstieg

Schlichte weiße Pagodenzelte, schön illuminiert und mit weißen Sternen gekrönt: Der Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg setzt bewusst einen Kontrast zu den üblichen rustikalen Weihnachtsbuden. Mehr als 80 Händler bieten Kulinarisches, Kunsthandwerk, Spielwaren und Dekoratives. Eine Besonderheit ist das historische Riesenrad aus dem Jahr 1926.

Wo: Jungfernstieg

Termin: 23. November bis 29. Dezember

Öffnungszeiten: tgl. 11-21 Uhr, Fr+Sa bis 22 Uhr, Gastronomie bei Nachfrage auch länger, 26.11. (Totensonntag) sowie 24. und 25.12. geschlossen

Weihnachtsmärkte rund um die Mönckebergstraße

Links und rechts von Hamburgs Einkaufsmeile laden gleich drei Weihnachtsmärkte zum Bummeln ein. Entlang der Spitalerstraße reihen sich die Buden des "Hanseatischen Weihnachtsmarkts" mit Geschenkartikeln und weihnachtlichen Spezialitäten. Im nostalgischen Winterdorf am Gerhard-Hauptmann-Platz mit großer Weihnachtstanne und Nostalgiekarussell zeigen Kunsthandwerker ihr Können, außerdem gibt es dort ein großes gastronomisches Angebot. Rund um die Petrikirche lockt ein weiterer kleiner Markt mit Kinderkarussell und Schaukästen, die Szenen aus verschiedenen Märchen zeigen.

Wo: Mönckebergstraße zwischen Petrikirche, Gerhart-Hauptmann-Platz und Spitalerstraße

Termin: 23. November bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: Spitalerstraße: tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, 24., 25. und 26.12. geschlossen

Gerhart-Hauptmann-Platz: täglich 11-23 Uhr, nur bis 23. Dezember geöffnet

Petrikirche: tgl. 10-19 Uhr, 24., 25. und 26.12. geschlossen

Weihnachtsparade an den Advents-Sonnabenden

Eine Besonderheit ist die traditionelle Weihnachtsparade durch die Mönckebergstraße: An allen Advents-Sonnabenden zieht der Weihnachtsmann im Rentier-Schlitten begleitet von Engeln, Wichteln, Elfen, Schneemännern und viel Musik jeweils um 14 und 17 Uhr durch die Einkaufsstraße.

Santa Pauli: Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn

Weihnachten auf der "sündigen Meile" ist natürlich nicht ganz jugendfrei, denn im Angebot sind dort auch erotische Geschenkideen, die Showbühne bietet neben Livemusik jeweils donnerstags und sonnabends um 21.30, 22.30 und 23.30 Uhr eine Strip-Show. In der Glühweinapotheke kann man sich seinen eigenen Glühwein mischen, jeweils montags wird dort pink glitzernder Einhorn-Glühwein ausgeschenkt.

Wo: Spielbudenplatz

Termin: 13. November bis 23. Dezember, 19. und 26. November geschlossen

Öffnungszeiten: Mo-Mi 16-23 Uhr, Do 16-0 Uhr, Fr 16-1 Uhr, Sa 13-1 Uhr, So 13-23 Uhr, am 23. Dezember nur bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt am Michel und "God Jul" in den Seemannskirchen

Bereits seit 1922 gibt es den Weihnachtsmarkt in Hamburgs bekanntester Kirche, dem Michel. Zahlreiche Buden und Stände im Gemeindehaus, in der Krypta und auf dem Kirchplatz gehören zum Angebot. Kinder sind eingeladen, weihnachtliche Basteleien anzufertigen, auf dem Programm stehen gemeinsames Adventssingen, Andachten sowie ein Konzert des Posaunenchors.

Wo: Michel (Englische Planke): Gemeindehaus, Krypta und Kirchplatz

Termin: 1.-3. Dezember, 9-20 Uhr

Nur wenige Schritte vom Michel entfernt reihen sich in der Dietmar-Koel-Straße die vier Seemannskirchen von Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden aneinander. Dort finden traditionell im November die beliebten skandinavischen Weihnachtsbasare statt. In typisch nordischer Weihnachtsatmosphäre können Besucher dort kulinarische Spezialitäten aus dem Norden genießen und an den Ständen skandinavisches Kunsthandwerk, Textilien, Adventsschmuck und mehr erwerben.

Wo: Seemannskirchen in der Dietmar-Koel-Straße

Termin: 17.-19. und 24.-26. November, Fr+Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr

Weihnachtsmärkte in den Hamburger Stadtteilen

Neben den großen Märkten in der Innenstadt gibt es zahlreiche kleinere in verschiedenen Stadtteilen - eine Auswahl.



Altona/Ottensen (Fußgängerzone vor dem Mercado), rund 50 Hütten mit Kulinarischem und Kunsthandwerk. Eine Besonderheit ist die Zwergenhütte, in der Kinder Selbstgebasteltes ohne Standgebühr verkaufen können (Anmeldung unter Tel. 040/398 68 40). 27. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 11-21 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr

(Fußgängerzone vor dem Mercado), rund 50 Hütten mit Kulinarischem und Kunsthandwerk. Eine Besonderheit ist die Zwergenhütte, in der Kinder Selbstgebasteltes ohne Standgebühr verkaufen können (Anmeldung unter Tel. 040/398 68 40). 27. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 11-21 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr Barmbek (Piazzeta-Ralph-Giordano), Hüttendorf mit Kulturprogramm, 17. November bis 30. Dezember, Mo-Sa 12-21 Uhr, So 12-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Piazzeta-Ralph-Giordano), Hüttendorf mit Kulturprogramm, 17. November bis 30. Dezember, Mo-Sa 12-21 Uhr, So 12-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Bergedorf (rund ums Schloss), skandinavischer Weihnachtsmarkt mit roten Holzhütten und Lagerfeuern. Kinderprogramm mit Basteln und Backen in der "Villa Kunterbunt", Geschenkestände, Bühnenprogrammm und Adventssingen. 27. November bis 30. Dezember, tgl. 11-17 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(rund ums Schloss), skandinavischer Weihnachtsmarkt mit roten Holzhütten und Lagerfeuern. Kinderprogramm mit Basteln und Backen in der "Villa Kunterbunt", Geschenkestände, Bühnenprogrammm und Adventssingen. 27. November bis 30. Dezember, tgl. 11-17 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Blankenese (Erik-Blumenfeld-Platz), "Winterfest" mit Glühwein-Hütte, Karussell und Kindereisenbahn, Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

(Erik-Blumenfeld-Platz), "Winterfest" mit Glühwein-Hütte, Karussell und Kindereisenbahn, Öffnungszeiten stehen noch nicht fest Eimsbüttel (vor der Apostelkirche), familiärer Markt mit schöner Atmosphäre, Kinderprogramm und Live-Musik, 16. November bis 22. Dezember, Mo-Mi 14.30-21 Uhr, Do-Fr 14.30-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 21.11. nur 17-20 Uhr

(vor der Apostelkirche), familiärer Markt mit schöner Atmosphäre, Kinderprogramm und Live-Musik, 16. November bis 22. Dezember, Mo-Mi 14.30-21 Uhr, Do-Fr 14.30-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 21.11. nur 17-20 Uhr Eimsbüttel (Osterstraße/Fanny-Mendelssohn-Platz), skandinavisches Winterdorf mit Kultur- und Kinderprogramm, 23. November bis 30. Dezember, Mo-Sa 12-21 Uhr, So 12-20 Uhr, 26. November nur 16-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Osterstraße/Fanny-Mendelssohn-Platz), skandinavisches Winterdorf mit Kultur- und Kinderprogramm, 23. November bis 30. Dezember, Mo-Sa 12-21 Uhr, So 12-20 Uhr, 26. November nur 16-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Eppendorf (Marie-Jonas-Platz), Punschhütte, Familienprogramm mit Adventssingen, Nikolaus-Besuch am 6. Dezember, Charity-Aktionen und Kinderkarussell, 20. November bis 30. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Marie-Jonas-Platz), Punschhütte, Familienprogramm mit Adventssingen, Nikolaus-Besuch am 6. Dezember, Charity-Aktionen und Kinderkarussell, 20. November bis 30. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Fleetinsel , kleiner Markt mit kulinarischen Spezialitäten, Geschenkartikeln und Kinderkarussell. Besonderheit sind die zwei weihnachtlich beleuchteten Traditionssegler. 27. November bis 23. Dezember, tgl. 12-21 Uhr

, kleiner Markt mit kulinarischen Spezialitäten, Geschenkartikeln und Kinderkarussell. Besonderheit sind die zwei weihnachtlich beleuchteten Traditionssegler. 27. November bis 23. Dezember, tgl. 12-21 Uhr Freilichtmuseum am Kiekeberg (Rosengarten-Ehestorf), Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker mit Dutzenden Anbietern sowie Kinderprogramm, 1.-3. Dezember sowie 15.-17. Dezember, Fr-So 10-18 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Kinder frei

(Rosengarten-Ehestorf), Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker mit Dutzenden Anbietern sowie Kinderprogramm, 1.-3. Dezember sowie 15.-17. Dezember, Fr-So 10-18 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Kinder frei Gänsemarkt , gemütlicher kleiner Markt rund ums Lessingdenkmal mit Weihnachtsdorf aus Lebkuchenhäuschen, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten, 23. November bis 23. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr

, gemütlicher kleiner Markt rund ums Lessingdenkmal mit Weihnachtsdorf aus Lebkuchenhäuschen, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten, 23. November bis 23. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr Hafencity (Überseequartier), kleiner Markt mit Wintergolfbahn (für Kinder und Jugendliche kostenlos), Adventsgewinnspiel und Kinderprogramm, 20. November bis 30. Dezember, tgl. 12-20.30 Uhr, 26.11. sowie 24./25.12. geschlossen.

(Überseequartier), kleiner Markt mit Wintergolfbahn (für Kinder und Jugendliche kostenlos), Adventsgewinnspiel und Kinderprogramm, 20. November bis 30. Dezember, tgl. 12-20.30 Uhr, 26.11. sowie 24./25.12. geschlossen. Harburg (Rathausplatz), Bastelaktionen, Märchenwald, Kinderkarussell, Kunst und Kunsthandwerk, 23. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 11-21.30 Uhr, So 13-21.30 Uhr, 26.11. erst ab 17 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Rathausplatz), Bastelaktionen, Märchenwald, Kinderkarussell, Kunst und Kunsthandwerk, 23. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 11-21.30 Uhr, So 13-21.30 Uhr, 26.11. erst ab 17 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Hoheluft (Kirchplatz St. Markus), kleiner Markt mit regionalen und fair produzierten Produkten, Musik, Charity-Aktionen und Kinderprogramm, 29. November bis 22. Dezember, Mo-Mi 15-21 Uhr, Do+Fr 15-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-21 Uhr

(Kirchplatz St. Markus), kleiner Markt mit regionalen und fair produzierten Produkten, Musik, Charity-Aktionen und Kinderprogramm, 29. November bis 22. Dezember, Mo-Mi 15-21 Uhr, Do+Fr 15-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-21 Uhr Niendorf (Tibarg), nordischer Weihnachtsmarkt mit Holzhütten und Bastel-Tipi mit Kinderbetreuung, Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

(Tibarg), nordischer Weihnachtsmarkt mit Holzhütten und Bastel-Tipi mit Kinderbetreuung, Öffnungszeiten stehen noch nicht fest St. Georg (Lange Reihe), Weihnachtsmarkt "Winter Pride" für Queers & Friends, Showbühne mit Live-Musik an den Wochenenden, 20. November bis 23. Dezember, tgl. 12-22 Uhr, Fr+Sa bis 24 Uhr, 26.11. geschlossen

(Lange Reihe), Weihnachtsmarkt "Winter Pride" für Queers & Friends, Showbühne mit Live-Musik an den Wochenenden, 20. November bis 23. Dezember, tgl. 12-22 Uhr, Fr+Sa bis 24 Uhr, 26.11. geschlossen Wandsbek (Wandsbeker Markt), Weihnachtsdorf und 400 Quadratmeter große Eisbahn aus Kunststoff, 3. November bis 1. Januar, tgl. 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 11-14 Uhr, 25./26.12. sowie Neujahr 14-21 Uhr

(Wandsbeker Markt), Weihnachtsdorf und 400 Quadratmeter große Eisbahn aus Kunststoff, 3. November bis 1. Januar, tgl. 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 11-14 Uhr, 25./26.12. sowie Neujahr 14-21 Uhr Winterhude (Winterhuder Marktplatz), "Weihnachtstreff" mit Glühwein- und Punschstand, regionalen und fair gehandelten Produkten und Charity-Aktionen, darunter "Pack dein Päckchen" für Obdachlose, 17. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 15-21 Uhr, Do+Fr 15–22, Sa 12-22, So 12-20 Uhr

Weitere Informationen Hamburgs Weihnachtsmärkte öffnen diesmal früher als üblich Die Bezirke Altona und Mitte erlauben den Anbietern, ihre Buden schon Mitte November aufzustellen. Ein Grund: Die kurze Adventszeit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.10.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburg Weihnachten