Planten un Blomen in Hamburg - auch im Winter attraktiv Stand: 11.10.2023 14:32 Uhr Hamburgs zentralster Park ist auch im Winter ein lohnendes Ziel - etwa zum Schlittschuhlaufen in der großen Eisarena oder für einen Spaziergang durch die schön gestalteten Gärten.

Ob japanische Teezeremonie, Töpfern für Kinder oder Gratis-Konzert am Musikpavillon: Planten un Blomen ist mit seiner Lage zwischen Dammtorbahnhof und Millerntor nicht nur Hamburgs zentralster Park, sondern zugleich einer der vielseitigsten. Selbst in der kalten Jahreszeit fällt er nicht in Winterschlaf: Auf der großen Eisbahn tummeln sich Schlittschuhläufer, viele Hamburger nutzen die schöne Anlage für einen Winterspaziergang. Im Teehaus Wallanlagen finden ganzjährig Veranstaltungen wie Tango, Lesungen und Vorträge statt.

Eislaufen unter freiem Himmel

Mit gut 4.300 Quadratmetern Gesamtfläche ist die Eisarena eine der größten Freiluft-Kunsteisbahnen in Europa und bei den Hamburgern sehr beliebt. Deshalb wurde die Anlage, die aus den 70er-Jahren stammt, vor einigen Jahren aufwendig renoviert. Das dazugehörige Gebäude umfasst Umkleideräume, einen Schlittschuhverleih und ein Bistro. Die Eisarena ist täglich von Ende Oktober bis Mitte März geöffnet.

Großes Angebot an Veranstaltungen

Kaum eine andere Grünanlage kann mit einem derart riesigen Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten, schönen Gärten und regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen aufwarten. Zugleich besticht der Park durch gepflegte Staudenbeete, lauschige Plätze und etliche Wasserflächen. An sonnigen Tagen zieht es zahllose Hamburger zur Mittagspause ins Grüne, an den Wochenenden strömen Familien auf die Spielplätze, zur Minigolfanlage oder zu einer der vielen Veranstaltungen für Kinder. Romantisch gestimmte Städter kommen vor allem an warmen Sommerabenden in den Park, um am Parksee die berühmten Wasserlichtkonzerte zu verfolgen.

Ergebnis mehrerer Gartenbau-Ausstellungen

Die kunstvolle Gestaltung und das große Freizeitangebot sind kein Zufall: Insgesamt vier Gartenbau-Ausstellungen gaben dem Park seine Form, jede Schau drückte der Grünanlage einen weiteren Stempel auf und fügte neue Attraktionen hinzu. Die vielen kunstvoll angelegten Sondergärten - vom Apothekergarten über die Mittelmeerterrassen bis zum Japanischen Garten - sowie die zahllosen versteckten Sitzplätze zwischen blühenden Stauden und plätschernden Wasserläufen machen heute den Reiz von Planten un Blomen aus.

Am besten mit Bahn oder Bus anreisen

Wer die Anlage besucht, sollte möglichst mit der Bahn (U1 Stephansplatz, U2 Messehallen oder U3 St. Pauli, S-Bahnlinien S11, S21 und S31 bis Dammtor), dem Bus (Linien 4, 5, 19 oder 112 bis Stephansplatz) oder dem Rad anreisen - Parkplätze sind knapp. Fahrräder müssen im Park geschoben werden. Der Park ist täglich ab 7 Uhr geöffnet, nachts wird er abgeschlossen.

Planten un Blomen Infos über die einzelnen Gärten sowie über Veranstaltungen auf der Website des Parks.



Infos über Öffnungszeiten der Eislaufbahn und Preise auf der Website der Eisarena.

