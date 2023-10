Magie aus Licht und Klang bei Planten un Blomen in Hamburg Stand: 17.10.2023 11:05 Uhr Geheimnisvolle Räume aus Licht und Pflanzen: Vom 19. bis 22. Oktober verzaubern Künstler die Parklandschaft mit Licht- und Klanginstallationen beim Festival "Planten un Lumen". Der Eintritt ist frei.

Geometrische Muster, farbige Lichtkuppeln, eine geheimnisvoll leuchtende Laterne mitten in der Landschaft: An vier Abenden, von kommenden Donnerstag bis Sonntag, ist Hamburgs zentralster Park Planten un Blomen Schauplatz des Lichtkunstprojekts "Planten un Lumen". Im Mittelpunkt des Festivals, das sich über die Großen Wallanlagen erstreckt, steht eine Installation der Hamburger Lichtkünstlerin Katrin Bethge und des Soundkünstlers John Eckhardt am neuen Teehaus.

Gemusterte Landschaften, Strukturen aus Licht und Schatten

Großflächig mit Mustern bedeckte Landschaften schafft das norddeutsche Lichtkunst-Duo "Ein Licht unter vielen", während das "Atelier Mejia/Wälz" die Besucher und Besucherinnen in organische Strukturen aus Licht und Schatten eintauchen lässt.

Kuratiert wird das Lichtkunst-Festival von den beiden Hamburger Künstlerinnen "Lichtloch" und "Sasha Gold". Beide sind ebenfalls mit eigenen Kunstwerken bei "Planten un Lumen" zu sehen. Das Festival findet nach 2022 dieses Jahr zum zweiten Mal in der Hansestadt statt.

