Hamburg auf der Bahnlinie U3 erkunden

Sie ist eine der ältesten und schönsten U-Bahnstrecken Deutschlands: die Hamburger Ringlinie U3. Seit 1912 fährt sie auf einem Rundkurs von Barmbek zu den Landungsbrücken und über Hauptbahnhof und Mundsburg wieder zurück nach Barmbek. Besonderheit: Im Gegensatz zu U-Bahnlinien in anderen Städten verläuft die Strecke die meiste Zeit oberirdisch, große Teile davon auf stählernen Viadukten. Dabei führt sie an etlichen Sehenswürdigkeiten vorbei - unter anderem am Hafen, am Rathaus und am beliebten Schanzenviertel.

Statt auf einer klassischen Stadtrundfahrt können Besucher deshalb Hamburg auch entlang der Ringlinie erkunden und jederzeit an interessanten Sehenswürdigkeiten aus- und einsteigen - und zahlen dafür nur den einer Tageskarte des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV).

Von Barmbek zum Hafen

Wer seine Tour von Barmbek aus in Richtung Schlump beginnt, kommt zunächst am Stadtpark im Stadtteil Winterhude vorbei. Weiter geht es nach Eppendorf: Dort führt die Trasse über die Isestraße, auf der dienstags und freitags ein beliebter Wochenmarkt stattfindet. Der Isemarkt erstreckt sich zwischen den Haltestellen Eppendorfer Baum und Hoheluftchaussee. Besucher können also einfach an einer Station aussteigen, über den Markt bummeln und an der nächsten Station wieder in die U-Bahn einsteigen.

Ab der Haltestelle Schlump geht es unterirdisch über das Schanzenviertel und St. Pauli zu den Landungsbrücken, wo die Trasse wieder oberirdisch verläuft. Wer dort aussteigt, kann den Alten Elbtunnel besichtigen oder einen Törn mit der Fähre auf der Elbe machen. Auf mehreren Linien, darunter auch auf der beliebten Linie 62 nach Finkenwerder, gelten die HVV-Fahrkarten.

Mit der U-Bahn am Hafenrand entlang

An den Landungsbrücken beginnt der wohl interessanteste Abschnitt der Ringlinie: Die Strecke führt parallel zur Elbe am Hafenrand mit seinen Museumsschiffen "Cap San Diego" und "Rickmer Rickmers" vorbei. Auf der gegenüberliegenden Elbseite sind die Hafenkräne zu sehen, ab der Haltestelle Baumwall sind auch die Speicherstadt und die Elbphilharmonie in Sichtweite.

Kurz vor der Haltestelle Rathaus geht es erneut in den Untergrund. Später verläuft die U3 aber wieder oberirdisch und gibt den Blick unter anderem auf die markanten Mundsburg-Türme frei. Dort erstreckt sich parallel zur Trasse ein großes Einkaufszentrum. Im Anschluss fährt die U3 wieder nach Barmbek. Für den gesamten Rundkurs benötigt die Bahn 40 Minuten.

Karte: Verlauf der Hamburger U-Bahnlinie 3

