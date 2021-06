Gut Karlshöhe: Grüne Oase für Naturfans Stand: 23.12.2019 12:50 Uhr Ländliche Idylle, neue Energietechnik, und eine interaktive Erlebnisausstellung, in der Kinder auch toben dürfen: Das Gut Karlshöhe in Hamburg lädt zu Entdeckungstouren rund um das Thema Umwelt ein.

Auf einer Wiese tummeln sich Schafe, nebenan quaken Frösche in einem Teich, im Bauerngarten und über der Streuobstwiese summen Bienen - ländliche Idylle auf dem Gut Karlshöhe im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne. Doch das Umweltzentrum bietet nicht nur beschauliches Landleben, sondern lädt Besucher ein, sich aktiv mit Umwelt- und Naturschutz auseinanderzusetzen.

Das wird auf dem rund ein Kilometer langen Entdeckerrundweg über das Außengelände deutlich. Vorbei an einer alten Scheune und einem Spielgarten führt er unter anderem zu einem gläsernen Energiehaus, das moderne und energiesparende Heiztechniken vorführt, zu einem runden Wärmespeicher in einem Erdhügel, der unter anderem die Wärme einer Müllverbrennungsanlage speichert, und zu einer Pflanzenkläranlage.

Erlebnisausstellung mit Kletterparcours

Umweltbildung ist das zentrale Anliegen des Guts. Das wird auch deutlich in der Erlebnisausstellung, die in einem ehemaligen Stallgebäude untergebracht ist. Sie ist nach Jahreszeiten in verschiedene Stationen unterteilt und informiert auf spielerische Weise zu Themen wie umweltfreundliche Energien, Artenschutz oder Klimawandel. Immer wieder regt die Ausstellung auch zum Nachdenken an.

Was bedeutet es etwa für Hamburg, wenn die Temperatur bis zum Jahr 2100 um drei Grad steigt? Für Kinder besonders spannend sind die zahlreichen Mitmachangebote sowie Hör- und Videostationen. Außerdem locken ein Terrarium mit zwei Würfelnattern sowie ein Kletterparcours. Er verläuft in der Höhe durch einen Teil der Ausstellung und führt unter anderem zu einem Aussichtspunkt mit Blick über das Guts-Gelände.

Zahlreiche Veranstaltungen zur Umweltbildung

Ergänzend bietet das Umweltzentrum zahlreiche Veranstaltungen an, die sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an interessierte Laien und Fachleute richten. Das Programm umfasst dabei so unterschiedliche Veranstaltungen wie Energieberatung, Theaterkurse, Lehrerfortbildungen, Schmiedekurse oder Hühnerführungen. Mehrmals jährlich finden zudem Feste im Freien statt, darunter etwa ein Fahrradflohmarkt, ein Pflanzenmarkt oder das Fest zur Schafschur. Ein Bistro auf dem Gelände bietet Speisen aus regionalen und saisonalen Zutaten.

Ehemaliger Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert

Gut Karlshöhe wurde ursprünglich um 1850 als Bauernhof gegründet. 1919 erwarb es die Stadt Hamburg und baute es zu einer Lehranstalt für Geflügelwirtschaft aus. In den 1960er-Jahren wurden Teile der landwirtschaftlichen Flächen verkauft und bebaut, andere Flächen fielen brach. Ab Ende der 1980er-Jahre wurde das Gut zum Umweltzentrum umgebaut. Der kostenlose Entdeckerrundweg ist täglich bis zur Dämmerung geöffnet, die Ausstellung jeweils mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Insbesondere an Veranstaltungstagen sollten Besucher möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anreisen, da die Zahl der Parkplätze begrenzt ist.

Umweltzentrum Gut Karlshöhe Karlshöhe 60 d

22175 Hamburg

Tel: (040) 63 70 24 90



Anfahrt:

Buslinien 277 und 171 ab S-Bahnlinie 1 Wellingsbüttel oder U-Bahnlinie 1 Farmsen



Öffnungszeiten, Eintrittspreise sowie Informationen zu aktuellen Veranstaltungen auf der Website des Umweltzentrums

